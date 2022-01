Stiri pe aceeasi tema

- Nicoleta Luciu și Zsolt Csergo au avut o prima reacție dupa ce astazi, 10 decembrie, in presa s-a scris ca cei doi ar urma sa divorțeze la notar, dupa un mariaj de noua ani. Cei doi au infirmat aceste zvonuri, au spus ca nimic nu este adevarat. Nicoleta Luciu si Zsolt Csergo sunt casatoriți din 2012…

- Andreea Antonescu este una dintre cele mai frumoase și apreciate vedete din showbiz-ul romanesc. Aceasta a trait o poveste tumultoasa de dragoste cu Traian Spak, insa cei doi au decis sa mearga pe drumuri diferite in urma cu doi ani. Cu toate acestea, vedeta a facut primele declarații la Antena Stars…

- Catalin Maruța a avut o prima reacție dupa ce Bianca Dragușanu a dezvaluit ca e suparata și dezamagita pentru felul in care a tratat-o in emisiunea lui, pentru subiectele pe care le-a abordat, intrebarile pe care i le-a pus. Prezentatorul de la Pro TV a facut scurte declarații, prefera sa pastreze discreția.…

- Laura Vass radiaza de fericire, asta pentru ca celebra artista a revenit din nou in preferințele romanilor dupa o pauza lunga din cariera sa, iar in prezent, cantareața iubește din nou. Astfel, mandra nevoie mare de faptul ca are o relație noua și este mai indragostta ca niciodata, vedeta a facut primele…

- Virusul Covid-19 a luat cu asalt chiar și lumea mondena a showbiz-ului romanesc, astfel tot mai multe vedete sunt infectate cu SARS-COV-2. Ieri, Gabriela Cristea a fost confirmata pozitiv, insa, din fericire, a facut o forma ușoara, astfel nu a fost nevoie sa ajunga la spital, pe mana medicilor. Prezentatoarea…

- Catinca Roman a dezvaluit in cadrul unui interviu ca a fost testata pozitiv cu COVID-19, deși era vaccinata cu schema completa. Sora Oanei Roman a facut primele declarații despre starea sa de sanatate. Fiica Mioarei Roman a marturisit ca a fost infectata cu COVID-19. Deși era vaccinata cu schema completa,…