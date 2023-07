Stiri pe aceeasi tema

- Alexandra Stan a demonstrat de-a lungul timpului ca este o artista versatila și talentata, iar piesa „Bobo” este doar o alta confirmare a acestui fapt. Beat-urile dance și versurile captivante creeaza o experiența sonora inedita pentru toți ascultatorii. Produsa de Manuel Riva și Nick Ribbens, piesa…

- Cel mai frumos cadou muzical vine in ziua de 1 Iunie direct de la trupa Bere Gratis. “Ce mai faci, copile?” este o piesa de suflet, Bere Gratis și Teodora, menita sa emoționeze sufletele tuturor parinților. Noua melodie Bere Gratis se lanseaza in colaborare cu Sprint Music & My List. “Formația Bere…

- Chiar daca a mai avut colaborari și cu alți artișți, interpreta Cristina Vasiu a lansat pentru prima oara un duet cu iubitul ei, Catalin Stoica, la piesa “O mie de ani”, o melodie speciala de dragoste care ii reprezinta de minune. Cea mai noua surpriza muzicala vine de la simpatica solista Cristina…

- Deniz Cem lanseaza “Ask Kalbime”, in colaborare cu Sprint Music, o super piesa de dragoste inspirata din trecutul sau și din relațiile pe care le-a avut. Artistul de origine turca este foarte iubit in Turcia și are piese de succes care ajung imediat in topurile de specialitate. “Ask Kalbime” inseamna…

- Jurjak lanseaza noul sau single “Doar in zori”, o piesa care va cuceri cu versurile sale profunde și linia sa hipnotica. Melodia „Doar in zori” te duce intr-o calatorie prin gandurile și emoțiile artistului, prin vocea puternica și expresiva a lui Jurjak, ce se imbina perfect cu sunetele de chitara…

- La 40 de ani de la premiera piesei „Nu m-am gandit la desparțire”, de la Festivalul Mamaia, hitul se intoarce intr-o varianta fresh și actuala, dar cu același vibe, in interpretarea Andrei și a lui Andrei Banuța. Single-ul este o coproducție Andra Records și Global Records, pastreaza refrenul și parte…

- Ronna Riva a lansat cel mai nou Single “Mon ami” ! Un cantec de vara, o combinatie de stiluri, pop-dance cu influente latino, o piesa bilingva cu refrenul in franceza si strofele in engleza. Piesa a cunoscut de la debut succesul, deoarece multe case de discuri internationale au trimis oferte de licentiere.…

- Trupa Red Parlament a revenit cu piesa “Cand soarele rasare”, o melodie pozitiva, optimista, despre bucuria de a trai, de a iubi, perfecta si pentru serile de dans. Noua piesa Red Parlament, “Cand soarele rasare” este compusa de Mario Joy, alaturi de Doru Isaroiu. “Atunci cand ești in mijlocul petrecerii,…