Cristina Vasiu lansează „Bună, ce faci?” Cristina Vasiu se pregatește de vara cu o poveste de dragoste pusa pe note muzicale: „Buna, ce faci?”. Compusa de catre Sandor Biro alaturi de Alin Ilieș, single-ul dezvaluie un amalgam de sentimente și trairi. „Buna, ce faci? Tu ce iți dorești? Cu cine adormi? Pe cine iubești?” sunt versurile prin care Cristina, protagonista in propriul clip, dorește sa afle daca ea este aleasa inimii lui. Iubirea este un sentiment unic, dar in același timp unul ce poate fi inșelator și dureros, iar incertitudinea care macina sufletul, face loc ușor, ușor indoielii. „«Buna, ce faci?» este piesa mea de suflet,… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Compusa de catre cei doi artiști care formeaza Las Olas, piesa „Angel” imbina beat-uri EDM și elemente tribale ce raman intiparite in minte și reda povestea unei iubiri pierdute. Pana in prezent, duo-ul Las Olas a lansat remake-uri ale unora dintre cele mai iubite single-uri din lume, precum „I Will…

- Cei doi DJ și producatori muzicali ce formeaza Las Olas lanseaza un nou single: „Angel”. Compusa de DJ SAVA și MD DJ, alaturi de Catalin Tamazlicaru, piesa imbina beat-uri EDM și elemente tribale ce raman intiparite in minte. Pana in prezent, duo-ul Las Olas a lansat remake-uri ale unora dintre cele…

- In timp ce single-ul anterior, “Drivers License”, stabileste numeroase recorduri pe platformele de streaming, unde ocupa primul loc, a primit certificari de aur, platina sau dubla platina pentru vanzari si este, de cinci saptamani consecutiv, pe primul loc in topul radio, Olivia Rodrigo surprinde publicul…

- AMNA colaboreaza pentru prima oara cu Liviu Teodorescu și lanseaza „Sper s-o iubești”, o poveste emoționanta pusa pe note muzicale despre iubirea pe care candva doi oameni au trait-o, dar și despre karma. De multe ori pot aparea obstacole care par a fi de nicaieri, chiar și atunci cand in mod firesc…

- Luna martie este plina de surprize, iar Mario a calatorit pana pe Luna in cel mai nou clip al sau și are un mesaj pentru toți cei care au inimile frante: „Adu-mi Soarele”. Compusa de catre artist alaturi de Șerban Cazan, Emilian Nechifor și Gabriel Stanoiu in studiourile HaHaHa Production, piesa este…

- Iubirea este una dintre ultimele ghicitori nerezolvate, pentru care ne confruntam mereu cu noi intrebari. Este un mister etern pe care Michele Morrone incearca sa-l desluseasca. Fie ca joaca rolul principal in filmul “365 Days”, fie ca este un muzician de renume international, asa cum a demonstrat anul…

- BIA și Betty Blue sunt recunoscute pentru talentul muzical și aparițiile spectualoase pe care le-au avut de-a lungul timpului. Cele doua artiste colaboreaza pentru prima oara și lanseaza „Amandoua”, o piesa destinata celor care nu știu sa valoreze unul dintre cele mai frumoase sentimente din lume: iubirea.…