Cristina Țopescu a murit singură în casă. Nu mai fusese văzută de pe data de 19 decembrie Vestea morții fostei jurnaliste Cristina Țopescu a creat un șoc, dar și o mare tristețe in toata țara. Prietenii și cunoscuții Cristinei Țopescu sunt paralizați de durere. Mulți dintre ei au povestit ca, pentru prima oara, Cristina Țopescu nu a raspuns la mesajele de sarbatori, dar nimeni nu s-a putut gandi ca Cristina Țopescu nu The post Cristina Țopescu a murit singura in casa. Nu mai fusese vazuta de pe data de 19 decembrie appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Vestea ca CristinaȚopescu a murit la varsta de 59 de ani a șocat o țara intreaga. Buna prietenacu Cristina Țopescu, medicul Monica Pop s-a aratat devastata de vestea ca bunaei prietena a decedat. “Nu pot sa cred! Cristina Țopescu, buna mea prietena. De ce, Doamne?!”, a fost mesajul Monicai Pop, dupa…

