- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, a afirmat, marti seara, ca se va decide in coalitie cum va arata Guvernul dupa rotativa. In ceea ce priveste MIPE, Bolos a precizat ca, potrivit protocolului semnat, ar urma sa revina PSD, dar ”depinde cum se vor derula negocierile in coalitie”.Marcel…

- In ediția din aceasta seara, cea cu numarul cinci a emisiunii Te cunosc de undeva, Damian Draghici si Cristina Stroe s-au transformat in Adele și au interpretat piesa „Rolling in the Deep”. Cu toate ca alegerea facuta de ruleta nu a fost deloc una ușoara pentru ei, cei doi au reușit sa impresioneze…

- Damian Draghici si Cristina Stroe nu au avut o provocare ușoasa in aceasta seara, dar au dus-o cu brio la final. Cuplul a intrat in pielea lui Adel, iar piesa „Rolling in the Deep” a rasunat in platou.

- Cristina Stroe este una dintre surprizele sezonului cu numarul 19 a emisiunii Te cunosc de undeva, iar fanii au ramas șocați cand i-au auzit vocea angelica. Chiar daca este extrem de talentata, puțini oameni o cunosc. Iata cine este ea și cum a reușit sa caștige prima ediție a emisiunii, alaturi de…

- In aceasta seara, in prima ediție a emisiunii Te cunosc de undeva! sezonul 19, Damian Draghici și Cristina Stroe s-au transformat in Luciano Pavarotti și Bryan Adams și au interpretat piesa „'O Sole Mio”. Jurații au fost impresionați de momentul celor doi.

- Damian Draghici și Cristina Stroe, iubita lui, au intrat in atenția presei, caci aceștia formeaza una dintre echipele de la „Te cunosc de undeva!”, sezonul 19, care va incepe in aceasta seara. la Antena 1. Partenera artistului a facut noi dezvaluiri despre relația lor. Cei doi formeaza un cuplu de mai…

- O mare provocare, pentru ca abia așteapta sa dea viața personajelor alese de ruleta! Damian Draghici și buzoianca Cristina Stroe se completeaza perfect acasa și au convingerea ca așa va fi și pe scena. „Suntem artiști, ne place sa ne jucam! Si, mai mult de atat, ne place sa schimbam jocul de fiecare…

- Georgiana Lobonț iși dorește sa devina mama din nou! Artista a marturisit, in exclusivitate pentru Antena Stars, ca vrea sa ramana insarcinata. Cantareața și soțul ei, Rareș Ciciovan, se traiesc o frumoasa poveste de ani de zile, iar de mai bine de 7 ani s-au casatorit.