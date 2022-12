Stiri pe aceeasi tema

- Probleme de sanatate pentru Celine Dion. Cantareața canadiana a anunțat pe rețelele de socializare anularea a 8 concerte programate pentru vara anului 2023 in Europa. Printre acestea se numara și concertul de la București.

- HP Inc a anunțat ca iși va reduce cu cateva mii de oameni efectivele in urmatorii trei ani, dupa ce vanzarile de PC-uri au scazut puternic și se așteapta ca declinul sa continue și in 2023. Compania are 61.000 de angajați și vrea sa renunțe la un numar cuprins intre 4.000 și 6.000 de oameni.

- Cutremurul din aceasta dimineața a luat prin surprindere o țara intreaga, iar acest lucru l-a simțit și Speak. Artistul a povestit cum fost momentul cand s-a trezit, dar și cum a reacționat iubita lui, Cristina Ștefania.

- Theo Rose este una dintre artistele talentate din Romania. Cantareața s-a facut placuta in randul romanilor datorita vocii pe care o are, dar și pentru corectitudinea și simțul umorului de care da dovada. De fiecare data cand are ocazia, cantareața tine sa povesteasca fanilor sai cu ce probleme se confrunta.…

- Speak implinește astazi varsta de 36 de ani, iar iubita lui i-a transmis un mesaj de dragoste, cu cateva ore inainte de aniversarea acestuia. Artistul și Ștefania traiesc de mai mulți ani o frumoasa poveste de dragoste. Cei doi sunt logodiți și vor sa faca in curand pasul cel mare. „Mai sunt cateva…

- Speak traiește o poveste de iubire de vis alaturi de iubita lui. Artistul iși sarbatorește maine ziua de naștere, iar Cristina Ștefania nu s-a putut abține și i-a facut o urare emoționanta cu aceasta ocazie chiar de astazi. Ce mesaj a postat partenera cantarețului pe Instagram.

- Produsele lactate nu vor mai fi furnizate in scolile din Vrancea din 5 octombrie, a anuntat Consiliul Judetean Vrancea, care a precizat ca distribuitorul a invocat, in luarea acestei decizii, cresterea costurilor de productie, furajele mai putine si mai scumpe din cauza secetei, dar si numarul scazut…

- Otilia Bilionera și-a gasit fericirea in brațele unui barbat din Turcia. Cantareața a trecut, in urma cu ceva timp, peste o desparțire. Artista susține ca fostul ei iubit a parasit-o atunci cand avea probleme de sanatate. Ce a marturisit.