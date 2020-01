Stiri pe aceeasi tema

- Spiritele s-au incins intre echipele de la Survivor Romania, in ediția de duminica seara, 19 ianuarie. Cristina Șișcanu nu s-a mai putut abține și a avut un schimb de replici acide cu Razboinicul Andy. Augustin Viziru, concurent al echipei Faimoșilor i-a spus Razboinicului Andi ca o sa-l invinga dar,…

- Cel mai intens reality din istoria televiziunii, „Survivor Romania” incepe pe 18 ianuarie și se pregatește sa iși arunce concurenții in lupta pentru supraviețuire. Ruby, Augustin Viziru, Cezar Juratoni și Asiana Peng sunt doar cateva dintre vedetele care iși vor ascuți simțurile și iși vor pune la bataie…

- In prima ediție a emisiunii Survivor Romania, difuzata de postul de televiziune Kanal D, jurnalista Cristina Șișcanu, una dintre concurentele din echipa faimoșilor, a izbucnit in lacrimi, relateaza wowbiz.ro.Cristina Șișcanu a fost copleșita de emoții in primul episod din show-ul Survivor Romania. Aceasta…

- Reality show-ul "Survivor Romania", competitie de supravietuire, prezentata de Dan Cruceru, va debuta sambata, de la ora 20.00, la Kanal D, potrivit news.ro.Cei 20 de concurenti se vor lupta in Republica Dominicana, in mijlocul salbaticiei, pentru a demonstra ca isi pot depasi limitele in…

- Cel care va prezenta emisiunea la care participa mai multe vedete din showbiz este Dan Cruceru. Prezent la Teo Show, a facut primele declaratii despre noul proiect, dar si despre faptul ca va fi departe de familia lui. „Sunt onorat sa fiu implicat intr-un reality iconic, de asemenea, foarte…

- Kanal D a anunțat lista completa a concurenților de la Survivor Romania, show plin de adrenalina, care se va filma in Republica Dominicana. Printre numele-surpriza se afla și cel al Cristinei Șișcanu, soție și mama dedicata, despre care puțini au mai crezut ca se va mai intoarce pe sticla. Iata ca…

- Cristina Șișcanu se afla printre cei care au acceptat provocarea de a participa la Survivor Romania, show ce se va difuza anul viitor, la Kanal D. Madalin Ionescu a avut prima reacție și a dezvaluit cat de greu ii va fi fara soția lui.„Noul an se apropie cu pași repezi.... Pentru mine și Cristina, 2020…

- Prezentatorii de televiziune Madalin Ionescu și Gabriela Cristea au facut dezvaluiri șocante despre perioada cand lucrau la Kanal D. Cei doi se chinuie și acum cu problemele de sanatate. Madalin Ionescu și Gabriela Cristea, dezvaluiri șocante despre perioada cand lucrau la Kanal D Madalin Ionescu a…