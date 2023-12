Stiri pe aceeasi tema

- La revenirea in țara dupa Campionatul Mondial de handbal feminin, Cristina Neagu (35 de ani) și-a anunțat retragerea de la echipa naționala in cazul in care Romania nu mai are șanse de calificare la Turneul Preolimpic # Jucatoarea de la CSM București a dezvaluit ca oameni din Federație le-au spus jucatoarelor…

- Cristina Neagu (35 de ani) se retrage de la echipa naționala de handbal feminin, dupa ce Romania a terminat pe locul 12 la Campionatul Mondial și a ratat orice șansa de participare la Jocurile Olimpice de vara 2024 de la Paris, relateaza DigiSport.„Un alt turneu final ratat, nu ne-am indeplinit obiectivul.…

- Romania a reușit sa bata naționala Poloniei, scor 27-26, dar a ratat și celalalt obiectiv, calificarea la turneul care i-ar fi putut da șansa sa prinda un „bilet” la Jocurile Olimpice de la Paris. Echipa lui Florentin Pera ar fi trebuit, in primul rand, sa caștige la zece goluri diferența. Nu s-a intamplat…

- Cristina Neagu (35 de ani) a marcat 3 goluri in eșecul suferit de Romania contra Germaniei, scor 22-24, și a fost laudata de Federația Internaționala de handbal. Romania și-a compromis șansele de calificare in sferturile de finala la Campionatul Mondial de handbal feminin. Florentin Pera a riscat,…

- Romania se pregatește de urmatorul meci mare de la Campionatul Mondial! De aceasta data, fetele noastre n-au voie sa mai faca vreun pas greșit, in tentativa de a mai spera sa prinda Jocurile Olimpice de anul viitor, de la Paris. Primul meci din grupa principala va fi astazi, cu Germania, de la ora 19.00.…

- Desemnata de patru ori drept cea mai mare handbalista a lumii, Cristina Neagu și-a anunțat acum retragerea din sportul care i-a adus gloria ei și a intregii echipe. Jucatoarea de la CSM București a anunțat ca turneul final din Danemarca este ultimul Campionat Mondial la care mai participa. Intrebata…

- Cristina Neagu, 35 de ani, nu a jucat niciun minut la Trofeul Carpați și s-a antrenat separat fața de restul colegelor. Interul stanga acuza dureri la genunchiul drept și duminica a venit in București pentru noi investigații și pentru a face o infiltrație. Capitanul naționalei s-a accidentat la genunchiul…

- Bernadette Szocs, cea mai buna jucatoare de tenis de masa din Romania in acest moment, a pus pe pauza orice ar putea sa o distraga de la cel mai mare vis al ei, o medalie la Jocurile Olimpice de la Paris. Frumoasa sportiva recunoaște ca muncește zilnci din greu, fara sa e abata de la un program strict! …