Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Ich este acum numele din acte al iubitei fostului fotbalist Alex Pițurca. Modelul și-a schimbat numele in mod oficial și a aratat dovada pe rețelele de socalizare. In certificatul de naștere al vedetei apare acum ”Ich” in dreptul numelui de familie.

- Cristina Ich este una dintre cele mai frumoase și populare influencerițe din Romania, avand o relație extrem de apropiata cu a ei comunitate de fani din mediul online. Iubita lui Alex Pițurca vorbește deschis cu urmaritorii ei de pe Instagram, carora le raspunde și la cele mai indiscrete intrebari.…

- Cristina Ich, celebra influencerița și fotbalistul Alex Pițurca au o relație complicata. De nenumarate ori se zvonea ca aceștia se despart. Chiar la inceputul lunii ianuarie 2022, publicațiile mondene au inceput sa scrie faptul ca Alex Pițurca s-a desparțit de Cristina Ich, femeia cu care are un copil.Cristina…

- Cristina Ich are o comunitate impresionanta de urmaritori pe rețelele de socializare. Ii ține la curent cu absolut tot ce se intampla in viața ei de zi cu zi, insa de data aceasta a surprins pe toata lumea cu afirmațiile pe care le-a facut. Iubita lui Alex Pițurca a recunoscut ca a fost inșelata.

- Cristina Ich a postat pe rețelele de socializare, in urma cu un an, ca și-a schimbat numele din actul de identitate. Pana in momentul in care a luat aceasta decizie vedeta era trecuta in buletin cu numele de Cristina Micu. Iata cum o cheama in arezent pe iubita lui Alex Pițurca.

- Cand vine vorba de copii, Ioana Marcu e cea mai grijulie mama. Iubita lui Ciprian Marica și-a scos baieții in mall, iar tanara nu i-a scapat deloc din ochi pe cei mici. Paparazzii Spynews.ro nu au scapat-o nici ei din ochi pe partenera fostului fotbalist.

- In varsta de 34 de ani, Cristina Ich e unul dintre cei mai urmariți influenceri din Romania. E foarte activa pe Instagram, acolo unde are peste 800.000 de urmaritori și unde a dezvaluit ca a suferit din dragoste. In prezent, ea are o relație cu Alex Pițurca, fiul lui Victor Pițurca, au și un baiețel…