Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Ich este una dintre cele mai transparente vedete atunci cand vine vorba de fanii sai, caci non stop este activa pe rețelele de socializare, impartașind totul cu cei care o admira. Astfel ca acum diva a publicat imagini de colecție din vremea adolescenței, uimind pe toata lumea cu amintirile…

- Gina Pistol a devenit mamica de foarte puțin timp, dar deja se mandrește cu felul in care are grija de fiica ei și a lui Smiley, Josephine. Vedeta le-a aratat fanilor sai de pe rețelele sociale cum o rasfața pe cea mica și in ce fel interesant a ales sa o imbrace.

- Cristina Ich este una dintre cele mai frumoase femei din Romania și nu este de mirare ca barbații roiesc in jurul ei. Vedeta a marturisit pe rețelele de socializare ca a fost ceruta in casatorie de 6 ori, insa doar lui Alex Pițurca i-a spus marele „DA”.

- Noul an vine cu noi schimbari in cazul Cristinei Ich! Vedeta s-a apucat de renovari in apartamentul ei și a partenerului de viața, fiind nemulțumita inca de la inceput de bucataria ei. Iubita lui Alex Pițurca a transformat casa in șantier.

- Vestea pe care fanii Cristinei Ich nu credeau ca o vor auzi vreodata. Frumoasa bruneta iși schimba numele din buletin. Care este motivul pentru care soția lui Alex Pițurca a luat aceasta decizie. Faimosul influencer i-a luat exemplul lui Dorian Popa. Cum o va chema de acum incolo pe Cristina Ich. Cristina…

- Dupa ce le-a desființat in mediul online pe Oana Roman, Adelian Pestrițu, Cristina Ich și Andreea Mantea, Oana Zavoranu a umilit-o, de data aceasta, pe faimoasa Ramona Gabor. Actrița le-a aratat fanilor cum sunt mințiți din Dubai. Ce a declarat bruneta despre sora Monicai Gabor. Ramona Gabor, umilita…

- Dupa ce s-au sarutat cu foc de dragul unei ședințe foto, facand apoi totul public, mulți internauți au apreciat gestul lor, insa au fost și unii care le-au pus la zid pe Alina Ceușan și Cristian Ich. Tocmai de aceea acum, logodnica lui Alex Pițurca reacționeaza și se apara in mediul online, oferind…

- De cateva zile, Oana Roman se afla alaturi de fiica ei intr-un resort de lux din Egipt. Vedeta este atat de mulțumita de destinația aleasa incat le-a aratat tuturor priveliștile de care se bucura zi de zi. Fiica lui Petre Roman are parte de momente de neuitat alaturi de Isabela, care pare la fel de…