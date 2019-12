Cristina Filip: Avem nevoie sa construim convingerea oamenilor ca optiunea de a trai in Romania nu este un sacrificiu

Stiri pe aceeasi tema

- Un nou studiu al Societații Romane de Rinologie și Societații Naționale de Medicina Familiei arata ca romanii sunt fruntași in automedicația cu antibiotice. Studiul a fost realizat in luna octombrie a acestui an. Conform acestuia, peste 4,5 milioane de romani au tratat in ultimul an, cel puțin o data,…

- Președintele PMP Sighetu Marmației, Filipciuc Gabriel : “am votat cu convingerea ca vom trai intr-o Romanie sigura și puternica!” Președintele PMP Sighetu Marmației, Filipciuc Gabriel și-a exprimat votul mizand pe conștiința și increderea romanilor in dreptate, schimbare și bunastare. Tanarul politician…

- La evenimentul electoral au fost prezenți pe scena membri ai cabinetului Dancila și reprezentanți ai organizațiilor din vestul țarii. Ministrul Agriculturii, Petre Daea, le-a spus oamenilor prezenți ca au de „plivit” in 10 noiembrie, iar in 24 de „recoltat”… Dancila a spus in…

- Romania da semne ca se schimba și ca poate merge spre normalitate, iar modelele noastre sunt de cele mai multe ori langa noi. Impreuna cu Bianca Iuga, Alba24 a plecat in cautare de modele, de romani care ii inspira și pe cei din jurul lor, de oameni care au ceva de spus, deși nu au […] Citește Alba24…

- Oradea Job Expo deschide seria de toamna a targurilor de locuri de munca. Manifestarea, organizata de Inform Media, editor al cotidienelor Jurnal Bihorean si Bihari Naplo, si al site-urilor Bihon.ro si Erdon.ro, in partener intitutional cu AJOFM Bihor, va avea loc vineri, 4 octombrie, intre orele…

- Președintele Klaus Iohannis a participat, sambata, la reuniunea liberalilor din Oltenia. A fost primul eveniment electoral organizat dupa ce președintele Klaus Iohannis și-a depus candidatura, insoțita de peste 2,2 milioane de semnaturi. Klaus Iohannis și PNL iși propun sa construiasca ”Romania normala”,…

- Din anul 2000, cercetatorii au inregistrat peste 600 de cazuri de omor sau ranire a oamenilor in urma atacurilor urșilor. Urșii bruni ataca tot mai frecvent oamenii, scrie Scientific Reports. Savanții au analizat peste 664 cazuri confirmate de deces sau ranire a oamenilor in urma intalnirii cu animalele…