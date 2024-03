Stiri pe aceeasi tema

- Perechea romano-rusa Monica Niculescu/Irina Hromaceva s-a calificat in semifinalele probei de dublu din cadrul turneului WTA 125 de la Charleston (Carolina de Sud), dotat cu premii totale de 115.000 de dolari, joi, dupa ce a intrecut cuplul Luksika Kumkhum/Peangtarn Plipuech cu 6-3, 3-6, 10-6.

- Jucatoarea de tenis din Cehia, Karolina Pliskova, a obținut o victorie impresionanta la turneul Transylvania Open, cel mai important eveniment de nivel WTA 250 din Romania. In finala desfașurata in BT Arena din Cluj-Napoca, Pliskova a invins-o pe romanca Ana Bogdan cu scorul de 6-4, 6-3. La scurt timp…

- Perechea romana Jaqueline Cristian/Andreea Mitu s-a calificat in semifinalele probei de dublu din cadrul turneului de tenis Transylvania Open, dotat cu premii totale de 267.082 de dolari, dupa ce le-au invins cu 6-4, 4-6, 10-7 pe favoritele numarul doi, Viktoria Hruncakova (Slovacia) si Alexandra Panova…

- Jucatoarea de tenis de masa Elena Zaharia, de la CSM Constanta, continua marsul triumfal la Campionatul European Under 21, care se deruleaza in aceasta perioada la Skopje, in Macedonia de Nord. Sportiva de pe litoral s a calificat in a treia finala in competitie, la simplu, dupa dublu mixt proba la…

- Jucatoarea romana de tenis Gabriela Lee s-a calificat, sambata, in finala turneului ITF de la Vero Beach (Florida), dotat cu premii totale de 75.000 de dolari, dupa ce a invins-o in penultimul act pe americanca Hailey Baptiste, cu 6-3, 6-2.Lee (28 ani, 389 WTA), venita din calificari, a obtinut victoria…

- Aryna Sabalenka (2 WTA) a caștigat Australian Open 2024 dupa finala cu Qinwen Zheng (15 WTA), scor 6-3, 6-2, iar la final nu și-a mai putut stapani emoțiile. Jucatoarea a caștigat Australian Open fara sa piarda vreun set și iși apara titlul dupa succesul de anul trecut. ...

- Perechea alcatuita din jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan si spaniola de origine slovaca Rebeka Masarova s-a calificat, marti, in runda a doua a probei de dublu din cadrul turneului Australian Open.

- Jucatoarea romana Sorana Cirstea a pierdut cele doua meciuri sustinute, sambata, in competitia demonstrativa pe echipe World Tennis League, de la Abu Dhabi, iar echipa sa, Falcons, a ratat calificarea in finala.Cirstea si rusoaica Vera Zvonareva au fost intrecute cu 6-4 de cuplul ruso-american Mirra…