Stiri pe aceeasi tema

- Ana Maria Pacuraru, prezentatoare știrilor de la Realitatea TV, este insarcinata cu primul sau copil. Jurnalista a facut anunțul pe pagina ei de Instagram, unde a postat și doua fotografii, in care iși mangaie burtica.

- Vlad Gherman a postat imagini dureroase pe paginile de socializare. Aristul este vizibil afectat de moartea bunicii lui. Imbracat cu haine de doliu, cantarețul le-a mulțumit urmaritorilor pentru toate mesajele de incurajare și a anunțat ca va incerca sa revina pe Instagram.

- Apropierea dintre Vlad Gherman și colega lui de breasla, Oana Moșneagu, starnește din ce in ce mai controverse in mediul online. Dupa ce au mers in mai multe vacanțe impreuna, recent, actorul a postat prima fotografie cu aceasta pe contul lui personal de Instagram. Ce parere are insa Cristina Ciobanașu…

- Vlad Gherman și-a luat marea comunitate prin surprindere cu o fotografie cum rar vezi pe contul de Instagram al unui barbat. Fara inhibiții, actorul a atatat tuturor cum iși petrece timpul liber de unul singur și care sunt activitațile lui. Fara dar și poate, fanele au ramas fara cuvinte! Iata cum s-a…

- Gina Pistol și Smiley traiesc cele mai frumoase momente din viața de cand au devenit parinți. Recent, micuța Josephine le-a mai dat un motiv de bucurie: a facut primii pași. Frumoasa prezentatoare a dezvaluit acest aspect minunat din dezvoltarea fetiței pe Instagram, unde a impartașit momentul cu fanii…

- Bucurie mare pentru fanii emisiunii Insula Iubirii! Una dintre cele mai controversate foste ispite, Mircea Moldovan Radu, a devenit tata! Chiar el a fost cel care a facut anunțul, in urma cu puțin timp, pe contul sau personal de Instagram. Tot acolo, Mircea Moldovan Radu a postat și primele fotografii…

- Cristina Ciobanașu și Vlad Gherman au postat pe Instagram mai multe video-uri impreuna la sala de fitness. Fanii au ramas surprinși pentru ca nu știu daca ei sunt doar prieteni s-au au decis sa o ia din nou de la 0.

- Gina Pistol va reveni in noul sezon „Chefi la cuțite”, la cateva luni dupa ce a devenit mama unei fetițe. Vedeta a postat pe Instagram primele imagini din culise, fara a da insa detalii despre cee ace urmeaza. In sezonul trecut, iubita lui Smiley s-a retras din show, locul ei fiind luat de Irina Fodor,…