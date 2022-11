Stiri pe aceeasi tema

- Probleme in familia Oanei Roman. Vedeta recunoaște ca situațiile vulnerabile dintre ea și partenerul sau au luat naștere in urma unor perioade in care nu a mai acordat suficient de multa atenție relației sale romantice. Fiica lui Petre Roman și Marius Elisei se confrunta cu momente dificile, la scurt…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Banel Nicolița a marturisit ca regreta ca a divorțat de fosta soție și ca și-a pierdut familia. Ce a recunoscut fostul internațional roman, dupa doi ani de la separare. Fostul fotbalist a vorbit deschis despre acest subiect.

- Cristian Boureanu nu a mai putut sa iși țina in frau emoțiile și a inceput sa planga in cadrul unei emisiuni. Celebrul fost politician a povestit mai multe detalii despre viața sa, iar o anumita intrebare pusa de Denise Rifai l-a rascolit peste masura. Barbatul a surprins pe toata lumea și cu amanunte…

- De la desparțirea de Cristian Boureanu, Cristina Belciu nu a mai avut nicio realție oficiala, dar informații despre posibile idile au aparut in repetate randuri in cazul ei. Cel mai recent s-a spus ca fosta iubita a lui Cristian Boureanu ar avea o relație cu un milionar italian, dupa ce a fost vazuta…

- Popa Elena Luminița a reușit sa aiba un succes uriaș pe Tik-Tok și sa starneasca hohote de ras urmaritorilor ei. Fosta farmacista se bucura de o comunitate numeroasa și a reușit sa fie destul de virala. Popa Elena Luminița a marturisit la Acces Direct detalii despre viața ei, dar și cum a reușit sa…

- Mihaela Tatu, in varsta de 59 de ani, s-a retras din televiziune in urma cu mai mulți ani, iar acum, dezvaluie ce a determinat-o sa se reorienteze catre alte activitați. Fosta prezentatoare TV povestește cum a trait un nou inceput din viața și cariera ei, dupa ce a luat o pauza din media. „Eu nu am…

- Un polițist din Vaslui a fost condamnat definitiv pentru comiterea a trei infracțiuni informatice, dupa ce și-a spionat fosta soție ca sa afle daca are un amant. In timp ce era interceptat, polițistul a fost prins cand primea șpaga de la un mic comerciant.

- Potrivit proverbului romanesc conform caruia „ban la ban trage”, Bianca Dragușanu a impartașit recent cu urmaritorii sai o experiența inedita prin care a trecut, in timpul unei plimbari cotidiene. Fosta asistenta TV a gasit o sacoșa cu nici mai mult nici mai puțin de 21.000 de euro.