- Un politist din Slatina, care a incercat sa aplaneze un conflict intre mai multi tineri, in timp ce se afla in timpul liber, a fost agresat de doi dintre acestia, au informat, marti, reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt, potrivit Agerpres.Incidentul a avut loc in urma cu trei…

- Raluca și Ion Șaulescu au fost invitați in platoul emisiunii Xtra Night Show, unde au vorbit despre relația lor. Se pare ca foștii concurenți se ințeleg de minune și sunt mai fericiți ca niciodata. Cei doi sunt impreuna de doi ani și o la distanța de șase luni, s-au casatorit in marea finala.

- Cristina Belciu și Cristian Boureanu au avut parte de mai multe certuri și impacari in ultima vreme, iar pana acum, cei doi au evitat sa vorbeasca despre povestea lor de iubire. Acum, bruneta a lamurit situația și a dezvaluit care este relația cu fostul politician.„Eu și Cristian Boureanu avem o relație…

- Andreea Balan a rupt tacerea dupa ce s-a spus ca ar avea o relație cu Jador. Cantareața a facut declarații despre viața ei amoroasa. Ce a marturisit vedeta, in exclusivitate pentru Xtra Night Show, dupa ce se zvonea ca intre ea și celebrul manelist ar fi vorba despre o poveste de iubire.

- Cristian Boureanu și Cristina Belciu, intre care exista o diferența de varsta de aproape 25 de ani, au o relație cu nabadai. S-au iubit cu patos, s-au și desparțit, pentru scurte perioade de timp, ca, mai apoi, de Revelion, sa fie surprinși din nou impreuna, la o petrecere de fițe, intr-un club bucureștean.…

- Cristina Belciu se numara printre cele mai frumoase romance, avand și un public numeros pe rețelele de socializare. Fiind considerata și Monica Bellucci de Romania, ea și-a facut o schimbare de look, odata cu venirea primaverii.