Cristiano Ronaldo (37 de ani) va juca la echipa saudita Al-Nassr de la 1 ianuarie, anunța cotidianul madrilen Marca. Liber de contract de pe 22 noiembrie, cand și-a reziliat pe cale amiabila contractul cu Manchester United, Cristiano Ronaldo a fost convins de oferta echipei Al-Nassr, de 18 ori campioana in Arabia Saudita. Salariul astronomic al fotbalistului, in valoare de 200 de milioane de euro pe sezon, va include și diverse bonusuri ce vor fi rezultate din publicitate. Clubul saudit a mai incercat sa-l recruteze pe Cristiano Ronaldo si in vara acestui an, dar negocierile nu s-au concretizat…