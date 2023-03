Stiri pe aceeasi tema

- Au inceput in forta preliminariile EURO 2024. Italia – Anglia 1-2 și Portugalia – Liechtenstein 4-0 au putut fi urmarite in format LIVE TEXT pe AS.ro. Cristiano Ronaldo a reusit o „dubla” istorica la echipa nationala si a devenit jucatorul cu cele mai multe selectii din istoria fotbalului. Echipa nationala…

