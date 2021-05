Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Marcel Ciolacu, a declarat, miercuri, ca actualul guvern va cadea "atunci cand in Parlament se va crea o masa critica". Liderul social-democrat a reiterat ca PSD va uza, in actuala sesiune parlamentara, de motiunea de cenzura, ca "instrument democratic…

- Mai multe state din Uniunea Europeana, inclusiv Germania și Franța, au propus formarea unei unitați militare care sa fie la dispoziția UE, o forța de raspuns rapid care ar putea interveni in crizele internaționale, scrie Reuters, care citeaza un oficial european de rang inalt,

- Liderul socialistilor, Igor Dodon, este convins ca Partidul Socialistilor va avea un scor bun la alegerile parlamentare anticipate programate pentru 11 iulie. Politicianul se asteapta ca formatiunea pe care o conduce sa obtina in jur de 40 de mandate de deputat.

- Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat vineri ca toate persoanele de 18 ani sau mai mult din Franța se vor putea vaccina anti-COVID incepand de la 15 iunie. Liderul a precizat ca adolescenții care fac parte și din categoriile vulnerabile se pot imuniza incepand din acest weekend, informeaza…

- Liderul USR-PLUS Iasi, Cosette Chichirau, califica drept "un discurs tipic de pesedist prins la furat, din categoria Dragnea – Nastase" declarațiile primarului liberal Mihai Chirica, care a susținut ca acuzațiile de crima organizata ce i-au fost aduse în dosarul DIICOT sunt în…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, il acuza pe președintele Klaus Iohannis ca minte pentru „Guvernul Sau”, cand spune ca doar Portugalia a depus pana in prezent PNRR, ci și Italia, iar Franța și Germania le vo...

- Nationala de volei masculin a Romaniei a fost invinsa si in a treia partida amicala cu Grecia, luni, in deplasare, scor 3-1 (25-22, 25-17, 19-25, 25-21), inaintea preliminariilor Campionatului European din acest an, potrivit news.ro In primele doua dispute cu Grecia, tricolorii au cedat cu…

- Liderul formatiunii italiene de dreapta Liga, Matteo Salvini, si-a anuntat intentia de a forma un grup politic nou, de extrema dreapta, in Parlamentul European, semnaleaza dpa potrivit Agerpres. Intr-un interviu publicat marti pe Facebook, fostul ministru de interne si-a facut cunoscut proiectul…