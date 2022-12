Stiri pe aceeasi tema

- Cristiano Ronaldo se afla la final de cariera? Aceasta este intrebarea pe care fanii starului portughez și-o pun in prezent. Atacantul de 37 de ani a ramas liber de contract dupa desparțirea cu scandal de Manchester United, iar multe voci se intreaba daca nu cumva lusitanul se gandește sa agațe ghetele…

- Cristiano Ronaldo s-a antrenat la baza lui Real Madrid, la doar cateva zile dupa ce Portugalia a fost eliminata de la Campionatul Mondial. Starul lusitan a ramas fara angajament, dupa ce recent si-a incheiat contractul cu Manchester United. Cristiano Ronaldo a participat alaturi de Portugalia la Campionatul…

- Gareth Southgate se afla aproape de desparțirea de naționala Angliei. Contractul selecționerului de 52 de ani expira abia in iarna anului 2024, dar eliminarea in sferturile Campionatului Mondial din Qatar s-ar putea dovedi decisiva in privința viitorului sau. O discuție finala intre Southgate și Federația…

- Cristiano Ronaldo are 3 variante, dupa ce a plecat de la Manchester United. Clubul de pe Old Trafford a anunțat marți seara desparțirea pe cale amiabila de jucatorul cu 5 Baloane de Aur. Ulterior, și starul portughez a facut o prima declarație, explicand ca decizia finala a fost luata dupa ce cele doua…

- Wayne Rooney (37 de ani) i-a dat replica lui Cristiano Ronaldo (37 de ani), dupa interviul-șoc al starului portughez. Fostul atacant englez a explicat ca nu l-a criticat pe CR7 și doar i-a dat un sfat in legatura cu apropierea de momentul retragerii. Ronaldo l-a facut praf pe fostul sau coleg de la…

- Cristiano Ronaldo, amendat cu o suma uriasa de Manchester United, dupa interviul exploziv cu Piers Morgan. Este vorba de o amenda de un milion de lire sterline. Cristiano Ronaldo a acorda un interviu exploziv in care i-a pus la zid pe antrenorul Erik ten Hag, dar si pe cei din conducerea clubului. Ronaldo…

- Cristiano Ronaldo este asteptat in locul lui Lionel Messi la PSG, dupa ce a fost scos din lotul lui Manchester United. Starul lusitan pare ca nu mai face parte din planurile lui Erik ten Hag, managerul fiind nemultumit de atitudinea sa. Lionel Messi este asteptat inapoi la Barcelona, la finalul sezonului.…

- Inter Miami, echipa lui David Beckham din MLS, pregatește o oferta pentru Cristiano Ronaldo. Starul portughez ar putea in sfarșit sa plece de la Manchester United. Englezii de la The Sun noteaza ca Ronaldo ar lua in calcul plecarea la echipa lui David Beckham dupa ce Erik ten Hag l-a ținut pe banca…