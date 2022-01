Stiri pe aceeasi tema

- Starul Cristiano Ronaldo sustine ca antrenorul Ralf Rangnick face o treaba buna la echipa engleza de fotbal Manchester United, dar are nevoie de timp pentru a-si implementa ideile si pentru a imbunatati performantele formatiei, transmite Reuters, citat de Agerpres. Germanul a fost numit pe banca…

- Surpriza in Premier League! Manchester United a fost invinsa in primul meci din noul an. "Diavolii roșii" cu Cristiano Ronaldo capitan a pierdut meciul chiar pe teren propriu cu Wolverhampton, scor 0-1. Partida a contat pentru etapa a 21-a a Premier League.

- Manchester United a fost invinsa pe teren propriu de Wolverhampton, scor 0-1, in runda cu numarul 21 din Premier League. Schimbarile tactice gandite de Ralf Rangnick la Manchester United s-au dovedit neinspirate. Cu Ronaldo (36 de ani) intr-o zi slaba, „diavolii” au trimis doar doua șuturi pe poarta…

- Manchester United a respins o oferta a clubului spaniol Sevilla FC, care dorea sa-l imprumute pe Anthony Martial, informeaza BBC, citat de Agerpres . Atacantul francez de 26 de ani l-a anuntat pe antrenorul interimar Ralf Rangnick ca vrea sa se desparta de echipa de pe „Old Trafford“. Rangnick a indicat…

- Manchester United a caștigat azi al doilea meci la rand in Premier League de la venirea antrenorului Ralf Rangnick, scor 1-0 in deplasarea de la Norwich. Cristiano Ronaldo a decis meciul de pe „Carrow Road” in minutul 75, dintr-un penalty obținut tot de el, portughezul fiind faultat in careu de Aarons.…

- Manchester United a apelat la Cristiano Ronaldo si Raphael Varane pentru a-l convinge pe francezul Zinedine Zidane sa-l inlocuiasca pe Ole Gunnar Solskjaer la carma lui Manchester United, conform ziarului The Times. Conform sursei, familia Glazer, care detine clubul Man United, l-a consultat…

- Cristiano Ronaldo a susținut recent un interviu pentru Sky Sport în care a fost sincer, susținând ca nu îl intereseaza figurile care îl critica, mai cu seama ca a câștigat orice titlu posibil și înca se considera cel mai bun.În primele saptamâni…