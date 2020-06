“Cristiano Ronaldo al finanțelor” pleacă de la conducerea Eurogrupului. De ce se retrage portughezul Mario Centeno “Cristiano Ronaldo al finanțelor&" pleaca de la conducerea Eurogrupului. De ce se retrage portughezul Mario Centeno Portughezul Mario Centeno, supranumit si "Cristiano Ronaldo de la Ecofin", si-a anuntat marti intentia de a renunta la functia de presedinte al Eurogrupului, in conditiile in care a demisionat din postul de ministru de Finante al Portugaliei. În mod tradiţional, postul de preşedinte al Eurogrupului, un organism informal care reuneşte miniştri de Finanţe din ţările zonei euro, este ocupat de un ministru de Finanţe. "Mandatul… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Portughezul Mario Centeno si-a anuntat intentia de a renunta la functia de presedinte al Eurogrupului, in conditiile in care va demisiona din postul de ministru de Finante al Portugaliei.”Mandatul meu de presedinte al Eurogrupului se va incheia la 13 iulie 2020. Joi, ii voi informa pe colegii mei…

- Irlanda si Romania au inregistrat cele mai mari cresteri ale PIB-ului din UE, in T1. Italia și Franta s-au prabușit, cu o scadere de peste 5% Irlanda si Romania au inregistrat cel mai semnificativ avans al economiei din cele 27 de state membre ale UE, in primul trimestru din 2020, arata datele Eurostat.…

- Ministrii europeni de Finante ar urma sa-si depaseasca marti divergentele de opinie si sa cada de acord cu privire la primele masuri economice comune in fata pandemiei de coronavirus, chiar daca aceste prime masuri nu vor fi atat de ambitioase pe cat sperau autoritatile de la Paris, Roma si Madrid,…

- 73 de romani care locuiesc in strainatate au fost diagnosticați cu Covid-19. In randul acestora s-au inregistrat 12 decese, potrivit unui comunicat al Gruplui de Comunicare Strategica. Potrivit informațiilor obținute de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Romaniei in strainatate,…

- MAI - 183 de dosare penale intocmite pentru zadarnicirea combaterii bolilor Foto: Arhiva. Pâna în prezent, prin structurile abilitate ale MAI au fost întocmite 183 de dosare penale, sub aspectul savârșirii infracțiunii de zadarnicirea combaterii bolilor, fapta prevazuta…

- Peste 50 de romani din strainatate au fost confirmați cu coronavirus, cei mai mulți dintre ei fiind in Italia, cel mai afectat stat din Europa. Grupul de comunicare strategica a transmis miercuri ca, potrivit informațiilor obținute de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Romaniei in strainatate,…

- Ministerul Afacerilor Externe a anuntat, astazi, 20 martie, ca trei cetațeni romani au decedat ca urmare a infecției cu coronavirus in Italia. Conform MAE, la acest moment, 29 de cetațeni romani din strainatate au fost confirmați ca fiind infectați cu coronavirus.Este vorba despre 23 in Italia, 2 in…

- Comisarul european pentru afaceri interne, Ylva Johansson, a declarat la Atena la o conferinta de presa comuna cu ministrul grec pentru migratie, Notis Mitarakis, ca obiectivul acestui program este sa decongestioneze taberele de refugiati suprapopulate din insulele grecesti, unde circa 20.000 de…