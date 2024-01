Stiri pe aceeasi tema

- Rapid a caștigat derby-ul cu Dinamo din runda cu numarul 23 a Superligii, scor 2-1. Cristiano Bergodi a fost plin de fair-play la final. Cristiano Bergodi, antrenorul Rapidului, a recunoscut ca un egal ar fi fost mai corect in derby-ul de pe Arena Naționala. Bergodi a remarcat și prestația adversarului…

- Cristiano Bergodi, antrenorul Rapidului, a prefațat derby-ul cu Dinamo, din runda cu numarul 23 a Superligii. Italianul a facut show, o apariție fara precedent. Dinamo - Rapid se joaca sambata, de la ora 20:00, liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Prima Sport 1, Orange Sport 1 și Digi Sport 1. Cristiano…

- Andrei Nicolescu, administratorul special al lui Dinamo, a reacționat dupa ce fanii Rapidului au decis sa nu se prezinte la meciul de sambata. Dinamo - Rapid are loc pe Arena Naționala, sambata de la 20:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Prima Sport 1, Orange Sport 1 și Digi Sport 1…

- Mijlocașul croat Domagoj Pavicic (29 de ani) a debutat la Dinamo in infrangerea cu Petrolul, 0-1. Dintre jucatorii aduși in iarna de „caini”, croatul a fost singurul care a jucat la tot meciul la Ploiești. Iar la final a vorbit despre infrangerea suferita de Dinamo și despre șansele de salvare de la…

- Ovidiu Herea, fost mijlocaș la Rapid, a analizat prestația giuleștenilor in egalul cu Sepsi, 0-0. Iar acesta a remarcat o problema in jocul formației lui Cristiano Bergodi. In opinia sa, jucatorii intrați pe banca nu au adus un plus in jocul Rapidului. Ce problema a remarcat Ovidiu Herea dupa Sepsi…

- Rapid cauta un atacant. Rapid va gasi un atacant, Rapid trebuie sa gaseasca un atacant. Rapid a gasit un atacant! Andrea Compagno? Cristiano Bergodi neaga vehement. Nu l-am sunat dupa niciun meci, nici nu am numarul lui de telefon. Bergodi este suparat, dar ramane același om bine crescut care pastreaza…

- Cristiano Bergodi a scris o pagina importanta in istoria celor de la Sepsi Sf. Gheorghe. A caștigat de doua ori Cupa Romaniei și o data Supercupa, dar in vara acestui an a decis sa rupa contractul cu covasnenii. Dupa o scurta pauza a acceptat oferta de la Rapid cu care se bate la play-off și titlul…

- Cristiano Bergodi, antrenorul Rapidului, a analizat remiza cu CSA Steaua, scor 0-0, in grupele Cupei Romaniei. Italianul a fost nemulțumit de jocul echipei lui, insa e sigur ca Rapid se va prezenta bine cu FCSB duminica, de la ora 21:00, pe Arena Naționala. Cristiano Bergodi: „Nu am jucat cum trebuia”…