- Smiley și Gina Pistol au devenit, in cursul acestei zile, soț și soție și chiar in aceste momente petrecerea de nunta e in toi. Cei doi indragostiți traiesc una dintre cele mai frumoase zile din viața lor și au avut grija ca totul sa fie pregatit in cel mai mic detaliu. In urma cu puțin timp, vedeta…

- Cu toate ca mai este pana cand vor ieși din competiție, Hatice și Mihai de la Mireasa au deja planuri mari pentru cand vor parasi casa. De curand, cei doi au vorbit despre acest subiect, asta pentru ca Hatice și-ar fi dorit ca prima data sa faca nunta și apoi sa iși construiasca impreuna o casa.

- Foștii concurenți din sezonul 4 Mireasa au implinit doi ani de relație și sunt mai fericiți ca niciodata! Iata care sunt cele mai proaspete declarații ale Ralucai și ale lui Ion Șaulescu despre mariajul lor!

- Raluca și Ion Șaulescu au fost invitați in platoul emisiunii Xtra Night Show, unde au vorbit despre relația lor. Se pare ca foștii concurenți se ințeleg de minune și sunt mai fericiți ca niciodata. Cei doi sunt impreuna de doi ani și o la distanța de șase luni, s-au casatorit in marea finala.

- Adriana Bahmuțeanu iși sarbatorește ziua de naștere, caci astazi a implinit 49 de ani. Vedeta a postat un mesaj in care ține sa le mulțumeasca fanilor pentru toate urarile, marturisind ca in ultimii ani a invațat o lecție importanta.

- Cu siguranța nu aveți cum sa-i fi uitat pe Edith și pe Ali, cunoscutul cuplu ce și-a cladit iubirea in casa Mireasa pentru fiul meu, in anul 2016. Deși au trecut șapte ani de atunci, in continuare aceștia sunt urmariți pe rețelele de socializare de cei care le-au fost susținatori. Am stat și noi de…

- Dani Oțil a trecut prin momente dificile in viața, insa care l-au ”obligat” sa invețe o mulțime de lucruri și lecții importante. Prezentatorul TV a fost parasit de bona copilului, iar acesta a fost unul dintre momentele care i-a schimbat modul in care vedea lucrurile pana in acea clipa.