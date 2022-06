Cristian Vasilcoiu: Măsura de acordare a ajutoarelor de 700 de lei pentru pensionari are un impact bugetar de 2,3 mld. lei Masura de acordare a ajutoarelor de 700 de lei pentru pensionarii cu venituri mici are un impact bugetar de 2,3 miliarde de lei, respectiv 2% din totalul bugetului de pensii pentru acest an, a afirmat, joi, Cristian Vasilcoiu, secretar de stat in Ministerul Muncii, in briefingul de la finalul sedintei de Guvern. Guvernul a aprobat, joi, Ordonanta de Urgenta care prevede acordarea unui ajutor de 700 de lei pensionarilor care au venituri mai mici de 2.000 lei luna. „Vor beneficia atat pensionarii din sectorul public de pensii, cat si pensionarii care au pensii militare de stat, veteranii, urmasii,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

