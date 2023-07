Stiri pe aceeasi tema

- VIDEO ȘTIREA TA | Șoferi care GONESC cu PESTE 100 km/h peste limitatoare de viteza, surprinși de o camera de supraveghere. Locuitorii unei strazi din Alba Iulia sunt disperați VIDEO ȘTIREA TA | Șoferi care GONESC cu PESTE 100 km/h peste limitatoare de viteza, surprinși de o camera de supraveghere. Locuitorii…

- Asta inseamna sa ai prieteni adevarați! Eduard Irimia a implinit 49 de ani și-a sarbatorit ziua de naștere, alaturi de invitați de onoare. Afaceristul și producatorul de televiziune a stat la masa doar cu ”nume grele” din Romania, la un restaurant exclusivist, frecventat in mare parte de vedete. Eduard…

- Este invitata la cele mai fastuoase prezentari de moda și petreceri. Bella Hadid are un stil aparte și atrage toate privirile cand pașește pe podium. Paparazzi sunt mereu pe urmele ei, astfel incat modelul apeleaza la diferse șiretlicuri pentru a scapa de ei: haine largi, ochelari de soare și baticuri.

- Salvatorii montani au intervenit in cursul serii zilei de sambata 24 iunie 2023 in zona de amonte a Cheilor Ramețului, unde un grup organizat de turiști a fost surprins de ploile torențiale produse in zona, ceea ce a dus la blocarea acestora in satul izolat Cheia (fara acces auto). O parte din aceștia…

- Gheorghe Hagi e campionul Romaniei. Pentru ca Gica mai merita un titlu, pe langa „Cel mai mare fotbalist roman al tuturor timpurilor”: Cel mai mare antrenor roman de fotbal, scrie gazetarul Cristian Tudor Popescu pe pagina sa de facebook . Se pot face pe loc doua contrapropuneri: Anghel Iordanescu,…

- Mirel Radoi (42 de ani) a fost invitat intr-o ediție speciala a podcastului „Profu' de sport”, realizata de redactorul-șef GSP Catalin Țepelin in Arabia Saudita. AICI, dialogul integral dintre moderatorul Catalin Țepelin și Mirel Radoi Fost selecționer al Romaniei și antrenor la FCSB sau CS Univerisitatea…

- Prințul Harry și soția sa, Meghan Markle au avut un accident de circulație aproape catastrofal, potrivit purtatorului de cuvant al celor doi. Mașina in care se aflau la New York a fost urmarita indeaproape de paparazzi. Lady Diana a murit in aceleași circumstanțe, in 1997. Din primele infromații, se…

- In ultimele zile, fanii și internauții au speculat o posibila relație intre Shakira și pilotul de Formula 1, Lewis Hamilton, cu care cantareața a fost vazuta petrecand timp impreuna la un restaurant și, ulterior, a fost din nou surprinsa in compania lui, de data aceasta pe un yacht. Artista columbiana,…