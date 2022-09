Stiri pe aceeasi tema

- Rafael Nadal a suferit o ruptura de 7 milimetri la unul dintre muschii abdominali in timpul meciului cu Taylor Fritz si a hotarat sa se retraga inaintea semifinalei de la Wimbledon 2022. Ibericul a convocat o conferinta de presa la All England Club si a anuntat ca a luat aceasta decizie pentru ca simte…

- Gazetarul Cristian Tudor Popescu a laudat, miercuri, stitlul de joc al Simonei Halep, care s-a calificat in semifinala de la Wimbledon, dupa meciul caștigat in fața americancei Amanda Anisimova. Acesta a subliniat ca sportiva romanca are o incredere „formadabila” in sine, fapt care le sperie pe adversare.…

