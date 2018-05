Stiri pe aceeasi tema

- PROTEST… Președintele Klaus Iohannis i-a cerut in mod public demisia premierului Viorica Dancila. In sprijinul solicitarii formulate de șeful statului, vineri, incepand cu ora 19.00, in Piața Victoriei, este anunțat un protest impotriva Guvernului și a premierului: „Cerem demisia incompetentei VV Dancila!”.…

- Anul acesta Florin Salam petrece Pastele acolo unde se simte cel mai bine, in sanul familiei. "Astea doua zile sunt sigur ca imi voi lua energia necesara de la familie. O sa fim toata familia. Apoi cred ca iesim. Nu stim sigur unde o sa ajungem, sunt multi prieteni de-ai nostri care ne asteapta,…

- Bogdan Banica, vicepresedintele Sindicatului National al Politistilor din Romania DECUS, afirma ca politistii au ajuns sa-si vanda uniformele pe Facebook, pentru a-si putea plati ratele si facturile.

- Etapa finala pe Fortele Navale a Campionatului Militar de Judo s a incheiat, iar castigatorii au fost medaliati si felicitati. Potrivit unui mesaj postat pe contul de Facebook a Fortelor Navale Romane, cei mai buni judocani din Marina Militara vor reprezenta Fortele Navale Romane la Finala pe M.Ap.N.,…

- Anunt de presa – Dotare cu utilaje si echipamente pentru dezvoltarea economica a SC Mirumar SRL prin diversificarea activitatii in Eveniment / Share this:Click to share on Facebook (Opens in new window)Click to share on Twitter (Opens in new window)Click to share on Google+ (Opens in new…

- Instagram va permite in curand utilizatorilor sai sa comunice prin intermediul functiilor de apelare audio si video. Facebook vrea ca Instagram sa fie mai mult decat o retea sociala concentrata in jurul...

- Liviu Pleșoianu a facut un anunț de ultima ora, dupa ce a auzit declarațiile lui Klaus Iohannis de la bilanțul DNA. Deputatul PSD a spus ca este mai hotarat ca oricand sa candideze la alegerile prezidențiale din 2019. "Werner, la bilanțul DNA: "Spiritul civic se manifesta in ultima…

- Ex-premierul pesedist Victor Ponta susține, pe Facebook, ca Liviu Dragnea a incercat sa negocieze cu șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, și cu președintele Klaus Iohannis, dorind parafarea unui ”blat”, insa teleormaneanul nu a avut curajul sa tranșeze adoptarea unei linii politice clare in ceea ce privește…