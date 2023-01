Stiri pe aceeasi tema

- Un judecator de la Tribunalul București a decis ca frații Tate, Tristan și Andrew, raman in spatele gratiilor. Asadar, ei vor ramane in arest pentru inca 30 de zile, dupa ce mandatele au fost prelungite, vineri, de magistrați. Instanta a admis cererea procurorilor DIICOT și au decis, in consecința,…

- Fostul deputat PSD, fugarul Cristian Rizea, susține ca Gabi Badalau i-ar fi ”turnat” pe frații Tate, asta pentru a-l scapa pe tatal sau, Niculae Badalau. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Fostul deputat roman, Cristian Rizea, a oferit informații bomba in dosarul fraților Tate. Acesta a prezentat o serie de legaturi care ar exista intre Gabi Badalau și milionari. Fostul deputat PSD, Cristian Rizea, a vorbit pe o platforma de socializare despre situația fraților Tate, care au mari probleme…

- Andrew si Tristan Tate, cunoscuti la nivel international drept vedete in social media, le racolau pe femeile pe care le exploatau promitandu-le acestora relatii stabile. „Nevoia de atentie si stabilitate” a femeilor aflate in stare de vulnerabilitate era speculata pentru a le castiga increderea.…

- Cazul fraților Tate a ajuns și in atenția Arhiespicopului Tomisului, care se pare ca e la curent și cu știrile mondene. IPS Teodosie a anunțat ca se roaga pentru frații Andrew și Tristan Tate. „Cand aduni mai mult decat trebuie, ești, cum zice Mantuitorul, Mamonar! Asta e o blasfemie, o batjocura, e…

- Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, ajuns in atenția publicului in pandemie, cand a refuzat sa nu mai impartașeasca oamenii cu aceeași lingurița, in ciuda indicațiilor medicilor, face din nou spectacol. Teodosie face acum turul inchisorilor și descinde pe mare, pentru a oficia slujba de Boboteaza.…