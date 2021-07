Stiri pe aceeasi tema

- Partidele unioniste din Republica Moldova au suferit un nou esec. Rezultatele preliminare a alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie arata ca cele doua formatiuni unioniste care au participat in alegeri, Partidul Unitatii Nationale (PUN) si Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) au obtinut un…

- La 11 iulie in Republica Moldova au avut lor alegeri parlamentare anticipate. Vezi mai jos rezultatele preliminare ale alegerilor parlamentare in timp real. 22:10 // In urma numararii a 30,98% din buletinele de vot, iata primii cinci concurenți electorali care au adunat cele mai multe voturi ale moldovenilor:…

- Vladimir Voronin, deputat comunist din partidul PCRM, a fost numit tradator de un barbat care a venit sa participe la o întâlnire electorala care a avut loc la Orhei. Acesta, a adus în discuție despre alianța dintre comuniști și socialiști, amintind ca, în trecut, atât…

- Fostul Primar al Chișinaului, Dorin Chirtoaca, liderul Partidului Liberal, care s-a aliat cu Alianța pentru Unirea Romanilor, iși propune sa acceada in Parlamentul de la Chișinau și sa contribuie la formarea unei majoritați parlamentare proeuropene și unioniste, noteaza știri.md Fiind intrebat…

- Presedintele Socialistilor, Igor Dodon, a spus ca participarea ex-deputatului roman Cristian Rizea in alegerile parlamentare anticipate de la Chisinau reprezinta un „lucru grav pentru Republica Moldova”. Totodata, Igor Dodon i-a reprosat Maiei Sandu ca nu intreprinde actiuni pentru extradarea lui Cristian…

- Fostul deputat roman Cristian Rizea, condamnat definitiv la aproape 5 ani de inchisoare cu executare in Romania, eliberat recent de autoritatile moldovenesti, a anuntat ca intentioneaza sa se lanseze in politica din Republica Moldova.

- Cristian Rizea a fost eliberat din penitenciar in Republica Moldova. El a intrat in direct la Realitatea PLUS și a facut deja o serie de dezvaluiri, printre care și faptul ca se dorește rapirea sa și aducerea in Romania.Anca Alexandrescu a comentat și ea situația fostului parlamentar și a marturisit…

- Daca duminica viitoare in Republica Moldova ar avea loc alegeri parlamentare, fotoliile de deputați ar fi ocupate de catre cinci partide politice. Este vorba de PAS, PSRM, Partidul Nostru, Partidul Șor și Platforma DA. Datele sunt prezentate in cadrul unui sondaj realizat de catre Institutul Republican…