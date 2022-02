Stiri pe aceeasi tema

- Machine Gun Kelly colaboreaza cu Willow Smith pentru melodia „emo girl”, care deschide usile catre noul album al artistului, „mainstream sellout”, programat pentru lansare pe 25 martie 2022. MGK a prezentat un fragment din noua lui melodie pe TikTok in urma cu aproape o saptamana. Fragmentul de 15…

- Trupa americana Red Hot Chili Peppers a dezvaluit un nou single, „Black Summer”, ce anunta al 12-lea album al muzicienilor, relateaza News.ro. Potrivit revistei Rolling Stone, acest titlu este un extras de la al 12-lea album, „Unlimited Love”, care va aparea pe 1 aprilie. Fidel rock-ului alternativ,…

- BENEE a revenit in 2022 cu o piesa care ne aduce aminte de vara, intitulata „Beach Boy”. Cantecul este produs de catre Greg Kurstin (care a colaborat si cu Adele, Sia, Beck”) si vine odata cu anuntul lansarii urmatorului EP al artistei – „LYCHEE”, care va aparea pe 4 martie 2022. O melodie solara,…

- Sofia Carson a lansat single-ul “LOUD”. Piesa urmareste calatoria unei voci candva reduse la tacere, care se elibereaza. Carson a lucrat cu compozitorii Alida Garpestad Peck si Paris Carney. Piesa “LOUD” trimite ascultatorul intr-o lume pop si R&B, in timp ce vocea puternica a artistei captiveaza prin profunzime.…

- Bastille a lansat noul single – “Shut Off The Lights”. Indiferent de oportunitatile nelimitate de evadare prin tehnologia moderna, nu exista nimic asemanator cu conexiunea reala, umana. Pe noul single, “Shut Off The Lights”, Bastille se scoate din metaverse pentru a redescoperi bucuriile vietii reale,…

- Stromae a lansat noul single “L’enfer”. Dupa ce a facut marea revenire in lumea muzicii in octombrie 2021 prin titlul „Sante”, cantaretul belgian revine in fața scenei muzicale cu „L’enfer”, al doilea single de pe viitorul sau album „Multitude” anuntat pentru martie 2022. Pentru a promova aceasta noua…

- Inceputul anului este marcat de lansarea celor trei creații muzicale ale taberei glo™ Creative Camp by Electric Castle. Primul artist care debuteaza in aceasta serie este Flueraru cu piesa Speranțe, produsa de Grasu XXL dupa șlagarul Speranțe vis, speranțe flori al Mihaelei Runceanu, intr-o viziune…

- Ariana Grande face echipa cu Kid Cudi pentru noul single “Just Look Up”. Noua piesa este extrasa de pe coloana sonora a filmului “Don’t Look Up” realizat de Netflix. Cei 2 artisti vor juca rolurile personajelor Riley Bina si DJ Chello. Piesa “Just Look Up” a fost compusa de Ariana Grande, Kid Cudi,…