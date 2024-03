Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Popescu Piedone și-a anunțat oficial candidatura la Primaria Capitalei din partea Partitudului Umanist Social Liberal (PUSL). De asemenea, edilul Sectorului 5 a dezvaluit ca formațiunea politica pe care o conduce va deschide listele pentru alegerile europarlamentare chiar cu numele sau. Cristian…

- Ramona Chiriac, actuala șefa a Reprezentanței Comisiei Europene in Romania, a fost desemnata cap de lista la alegerile europarlamentare din partea alianței PSD-PNL. Aceasta decizie a fost luata in urma consultarilor dintre liderii coaliției de guvernare, stabilindu-se ca Chiriac va conduce lista comuna…

- Ramona Chiriac este cea care va deschide lista la euparlamentare din partea alianței PSD-PNL, iar referitor la Capitala nu s-a ajuns la con sens in ședința de luni seara a coaliției, spun pentru MEDIAFAX surse participante la ședința.

- Sefa Reprezentantei Comisiei Europene in Romania e candidata Coalitiei la europarlamentare, sustin sursele citate.Aceasta are mai multe atuuri, ce au fost luate in considerare in momentul desemnarii sale. Vorbim aici despre legaturile pe care le are la Bruxelles, dar si faptul ca este independenta politic. Pe…

- Șefa Reprezentanței Comisiei Europene la București, Ramona Chiriac, este persoana care va deschide lista comuna PSD-PNL la alegerile europarlamentare din 9 iunie, au declarat surse politice pentru Libertatea.Stire in curs de actualizare

- Coalitia se reuneste luni pentru a discuta despre lista comuna la europarlamentare si candidatii la Primaria Capitalei si primariile de sector, asteaptandu-se rezultatele sondajelor interne comandate de ambele formatiuni. Duminica era programata o noua discutie, insa liderii PSD și PNL au decis sa nu…

- Dupa doua mandate in Parlamentul European, Maria Grapini va trage pe dreapta. Si asta dupa ce PUSL, partidul patronat de Dan Voliculescu, a decis sa mearga pe lista proprie la alegerile europarlamentare. In sondajele reale, PUSL este cotat la sub 1% din preferintele de vot ale romanilor. Biroul Executiv…

- Biroul Executiv al Partidului Umanist Social Liberal a hotarat, joi, participarea PUSL la alegerile europarlamentare pe lista proprie. Campania electorala se va desfașura sub deviza „Demnitate, Onoare, Curaj!”.„Lista va fi deschisa de actualul europarlamentar Maria Grapini”, a declarat, pentru…