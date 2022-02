Cristian Popa, BNR: Poza macroeconomică românească arată vulnerabilități majore. Dar și o oportunitate. Deficitele gemene reprezinta o vulnerabilitate macroeconomica importanta la acest moment. Explic mai jos de ce. In primul rand, se numesc gemene pentru ca ele cresc impreuna, precum copiii gemeni, deficitul bugetar creeaza deficit de cont curent al balanței de plați. Insa copiii ne plac, deficitele nu. Contul curent arata, simplificand mult lucrurile , cata valuta intra sau iese din țara, intr-un an, din comerț cu bunuri, servicii și din venituri. Romania are cel mai mare deficit de cont din Europa in timp ce zona euro are surplus semnificativ. Anul trecut deficitul extern a crescut cu 55%, la… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

