- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei - BNR a hotarat marți majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 3% pe an, de la 2,50% pe an, incepand cu data de 6 aprilie 2022, confirmand așteptarile analiștilor financiari.In plus, de la nivelul BNR s-a decis majorarea…

- Consiliul de Administratie al Alum S.A. Tulcea convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de 15 aprilie 2022, considerata data de referinta, pentru data de 27 aprilie 2022, la ora 11:00 la sediul Societatii din Tulcea, str. Isaccei…

- Sistemul bancar e solid și lichid, funcționeaza in parametri normali, cursul valutar este stabil și nu exista risc de recesiune, chiar daca va fi o incetinire economica, a declarat, luni, la Digi24, Cristian Popa, membru in Consiliul de Administrație al BNR. Cristian Popa a spus ca rata inflației anunțata…

- Fiul oligarhului Matchitski, demisie de la ALRO. Bursa de Valori Bucuresti a anuntat ca luni, 7 martie a.c., trei membri din Consiliul de Administratie al ALRO si-au dat demisia. Cei trei rusi care au decis sa paraseasca compania sunt Aleksandr Barabanov, Pavel Primakov si Pavel Machitski. Fiul oligarhului…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat vineri la 3,78% pe an, de la 3,61% anterior, atingand, astfel, cel mai mare nivel din ultimii noua ani, conform informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR).…

- Cristian Popa, membru in Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR): „Procesul de crestere a dobanzilor trebuie sa continue pentru a asigura o domolire a acestei transmisii din preturile la energie in preturile de baza, insa nu in pasi agresivi.” Declarațiile lui Cristian Popa „Problema…

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei a hotarat astazi majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 2,5% pe an, de la 2% pe an, incepand cu data de 10 februarie 2022, si pastrarea controlului ferm asupra lichiditatii de pe piata monetara,

- Consiliul de Administratie al societatii Neptun Olimp SA, in sedinta din data de 7.02.2022, a numit in functia de director general al societatii Neptun Olimp SA, pe Giani Mihaita Vatuiu.Potrivit unui comunicat de pe Bursa de Valori Bucuresti, mandatul acestuia este pe o perioada de 4 luni, incepand…