Stiri pe aceeasi tema

- Valoarea totala a creditelor restante in lei ale populatiei si firmelor s-a cifrat, in iunie 2021, la 4,7 miliarde de lei, in crestere cu 3,4% fata de suma raportata in luna precedenta, in timp ce restantele la creditele in valuta au coborat cu 3,7%, la 1,43 miliarde de lei (echivalent), conform…

- Consiliul de Administratie al Chimcomplex Borzesti (simbol bursier CHOB), companie care detine platformele Oltchim si Borzesti, a convocat actionarii pe 25 august pentru a aproba doua credite in valoare totala de 90 mil. euro. Creditele vor fi folosite pentru refinantarea unor imprumuturi…

- Creditele noi acordate de bancile din Romania populației și companiilor au crescut cu 32% in primele patru luni din anul 2021, in pofida contextului pandemic, la 34 miliarde lei, comparativ cu aceeași perioada din 2020, cand s-au acordat imprumuturi in valoare de 25,7 miliarde lei. Astfel, volumul creditelor…

- Indicele ROBOR la trei luni, in conformitate cu care se evalueaza dobanzile variabile pentru creditele in lei, a avansat ieri, la 1,50%, dupa 12 sedinte de stagnare, la pragul de 1,49%, se arata intr-o analiza KeysFin. Indicele ROBOR la 3 luni este folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele…

- Valoarea totala a creditelor restante in lei ale populatiei si firmelor s-a cifrat, in mai 2021, la 4,5 miliarde de lei, in scadere cu 0,6% fata de suma raportata in luna precedenta, in timp ce restantele la creditele in valuta au coborat cu 2,64%, la 1,48 miliarde de lei (echivalent), conform datelor…