- Premierul Florin Citu afirma ca banii pe care ii va atrage Romania prin Mecanismul de Redresare si Rezilienta vor ajuta la redresarea economiei, afectata de criza sanitara. Fondurile vor merge catre investiții, digitalizare și reforme, a mai adaugat prim-ministrul.

- Barna: Bugetul Romaniei este sub o presiune foarte mare, pentru ca trebuie sa ne incadram in deficitul de 7% agreat cu CE Bugetul Romaniei este sub o presiune foarte mare, in momentul de fata, din cauza necesitatii de a ne incadra in deficitul de 7% agreat cu Comisia Europeana (CE), a afirmat, luni,…

- Regulamentul privind Mecanismul de Redresare si Rezilienta urmeaza sa fie adoptat in cursul lunii februarie, iar dupa momentul respectiv statele membre pot trimite oficial Planurile Nationale de Redresare si Rezilienta pentru evaluare si aprobare, a anuntat Ministerul de Finante, in urma reuniunii…

- ”Ministrul Finantelor, Alexandru Nazare, a avut astazi o prima discutie cu vice-presedintele Comisiei Europene, Valdis Dombrovskis, principalele teme abordate fiind legate de situatia bugetara a Romaniei, precum si de prioritatile strategice avute in vedere de catre guvern pentru relansarea economica…

- ​O banca din Franța nu poate concedia un angajat care nu a mai muncit de trei ani ● Bancile din Romania au vrut sa foloseasca avioane militare pentru alimentarea bancomatelor ● Mentalitatea “danshari” și efectul ei în pandemie asupra pieței de lux second hand ● Cum va fi anul viitor…

- ​Angajații vor trebui sa învețe continuu, sa se adapteze, colaboreze, sa aiba abilitați de comunicare și sa fie creativi. Aceste abilitați sunt câteva dintre cele menționate de trei experți în resurse umane în cadrul unei conferințe online organizata de Oxygen Events.Diana…

- “Apple se comporta anticoncurential, folosindu-se de controlul detinut asupra App Store pentru a obtine profit in detrimentul creatorilor si al micilor afaceri. Punct”, a declarat vicepresedintele Facebook pentru publicitate si produse de afaceri, Dan Levy. Romania se pregatește. Alexandru Rafila…

- Dupa ce s-au laudat ca nu vor impune nici o taxa in 2021, liberalii au prezentat una dintre aceste taxe chiar in Planul National de Relansare si Rezilienta. Este vorba despre o "taxa ecologica pentru vehiculele poluante". Daca cele de pana acum s-au dovedit a fi ilegale, prin natura…