- Postul Paștelui a inceput, luni, iar mulți credincioși și-au pregatit deja meniul specific acestei perioade. Spre deosebire de Postul Craciunului, acest post al Paștelui, care dureaza 48 de zile, este mai greu, respectiv, cu mai multe abțineri și mai puține dezlegari. Chiar și așa, parintele Vasile…

- Silvana Riciu are trei copii și face tot posibilul sa se ocupe de fiecare in parte așa cum știe ea mai bine. Ei bine, cu toate acestea, cantareața de muzica populara spune ca este dificil sa se descurce cu trei copii. Iata ce marturisiri a facut artista, in exclusivitate pentru Antena Stars!

- Dragobetele a adus o schimbare uriașa pentru clubul din Ștefan cel Mare. Este oficial, Dinamo a fost preluata de Red&White 2022 Management. Dupa mai multe zile de negocieri, Dorin Șerdean a batut palma, cedand pachetul majoritar de acțiuni. Dinamo a fost preluata de Red&White 2022 Management Negocierile…

- Cristina Balan, solista care in 2015 a fost rasplatita, pentru realele sale calitați vocale, cu Trofeul „Vocea Romaniei”, a devenit, vinerea trecuta, din nou mamica. Artista a nascut o fetița superba și perfect sanatoasa, la noua ani dupa ce i-a adus pe lume pe gemenii Toma și Matei, diagnosticați cu…

- De ce s-a apucat Liviu Guța de manele? Liviu Catalin Mititelu, alias Liviu Guța, a marturisit in exclusivitate pentru Playtech Știri ca a ajuns sa cante manele dintr-o intamplare, in momentul in care lucra la un service auto și avea un salariu de 4 milioane pe luna. Bani pe care i-a facut, apoi, doar…

- Printre numele importante din folclorul romanesc se afla și Daniela Condurache. Cu o cariera importanta și cu sute de spectacole, cantareața de muzica populara are totuși un regret. Daniela Condurache a vorbit recent despre despre motivul pentru care nu are copii, intr-o marturisire dureroasa. Daniela…