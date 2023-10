Stiri pe aceeasi tema

- Festivalul filmelor de Cannes la Timișoara prezinta in aceasta saptamana o ediție dedicata cineastelor. Astfel, 13 dintre cele 21 de filme incluse in program sunt regizate de cineaste din Austria, Franța, Tunisia și Italia. Vor fi prezentate și scurtmetraje ale unor regizoare din Romania precum Dana…

- Alina Șerban, prima regizoare roma de film și teatru din Romania, va prezenta Gala de deschidere Les Films de Cannes a Timișoara pe 19 octombrie, iar filmul “Houseekeping for beginners” va fi prezentat in aceeași seara de la ora 20:30, la Cinema Victoria. Intre 19 și 22 octombrie, Les Films de Cannes…

- Intre 19 și 22 octombrie are loc Gender Equality in cinema. Este o ediție speciala Les Films de Cannes a Timișoara, dedicata contribuției cineastelor la cinematografia actuala și problematicii legate de reprezentarea de gen in meseriile conexe cinematografiei.

- Echipa filmului romanesc „Libertate”, regizat de Tudor Giurgiu, se afla intr-un turneu de promovare prin țara și se va afla la Timișoara in 14 și 15 octombrie, cand, de la ora 20:30, vor avea loc doua proiecții la proaspat redeschisul cinematograf Timiș. Spectatorii vor avea ocazia sa ii intalneasca…

- Intre 19 și 22 octombrie, Les Films de Cannes a Timișoara aduce in prim plan cinematografia semnata de femei. 10 dintre cele 18 lungmetraje din programul Les Films de Cannes a Timișoara sunt regizate de cineaste din Austria, Franța, Tunisia, Italia: Jessi

- Festivalul "Les Films de Cannes" aduce in Capitala Europeana a Culturii (CEC) Timisoara 2023, dar si la Bucuresti, in perioada 19 - 29 octombrie, un line-up care cuprinde cele mai recente filme ale unor cineasti precum Aki Kaurismaki, Nuri Bilge Ceylan si Wim Wenders, editia speciala fiind dedicata…

- „Tania Ionașcu, bunica mea. O biografie basarabeana” este titlul carții care a fost lansata sambata, 2 septembrie, la Chișinau. Regizorul roman Cristian Mungiu explica, intr-un interviu pentru cititorii Libertatea, de ce a ales hartia și nu pelicula pentru a spune poveste bunicii sale, care in 1940…

- Cel mai nou album Amalia Gaița, „M I M O S A”, este disponibil acum pe toate platformele de streaming (Spotify, Apple Music, YouTube Music etc.) dar și pe Bandcamp: https://amaliagaita.bandcamp.com/album/m-i-m-o-s-a Albumul a fost lansat in 21 iunie printr-un concert la Cinema Victoria din Timișoara…