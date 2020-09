Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PLUS Bucuresti Vlad Voiculescu si candidatul sustinut de USR-PLUS-PNL pentru Capitala, Nicusor Dan, vor fi prezenti joi, de la ora 13.00, la Adevarul Live in ultimul interviu cu cei doi inaintea alegerilor locale de duminica.

- Un numar de 3.939 de alegatori romani cu domiciliul sau resedinta in strainatate au fost inregistrati pe portalul www.votstrainatate.ro cu optiunea pentru votul la o sectie de votare la alegerile parlamentare din 6 decembrie, precizeaza Autoritatea Electorala Permanenta, mentionand ca a expirat perioada…

- Numarul total de alegatori inscrisi in Registrul electoral, inclusiv cetatenii care vor implini 18 ani pana la data 6 decembrie 2020, este de 19.031.219, dintre care 738.689 au domiciliul in afara tarii. Autoritatea Electorala Permanenta a transmis Biroului Electoral Central pentru alegerile…

- CARAS-SEVERIN – Spune Valentin Armasu, seful ecologistilor caraseni, care crede ca „o gasca de cativa oameni hotarasc destinele tuturor“. Din acest motiv, ii invita pe toti oamenii momentului la masa dialogului, sa vada ce se va face in urmatorii patru ani si le recomanda sa coboare intre cetateni,…

- Liderul USR Timiș, Cristian Moș, a lansat, astazi, un atac dur la adresa PNL dupa ce, ieri, s-au depus listele de candidați. ”Și la stabilirea formei finale a listei de candidați PNL pentru Consiliul Județean Timiș, domnul Nicolae Robu a procedat tot in stilul discreționar și dictatorial care ii este…

- Romanii pot intra fara restricții in Ungaria Foto: Arhiva. Politia ungara a precizat pentru RRA ca românii pot intra fara restricții în Ungaria, dupa ce autoritațile vecine au reinstituit la sfârșitul saptamânii așa-numitele coridoare umanitare de tranzitare a țarii,…

- Agenții de turism au facut deja estimari sumbre despre sezonul turistic din acest an dupa deschiderea granițelor la 1 iulie, iar trista realitate a ieșit la suprafața, dat fiind numarul scazut de vizitatori internaționali și voința localnicilor de a calatori in interiorul țarii sau in afara ei, scrie…