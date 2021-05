Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul local fara partid Ana Munteanu va fi viitorul consilier personal al vicepreședintelui CJ Timiș, Cristian Moș. Ea a fost suspendata din USR dupa scandalul cu descinderea regizata intr-un restaurant din Timișoara. Nu a pierdut insa increderea tuturor, așa ca deocamdata lucreaza voluntar la…

- Primarul Fritz spune ca se concentreaza pe Timișoara și respinge unele informații aparute in online, care transmit ca ar intenționa sa-și dea demisia din funcția de edil. Fritz ii asigura pe susținatorii lui ca va candida și in anul 2024 la primarie.

- Ana Munteanu, consilier local la Timișoara, a fost suspendata pentru un an din partid dupa “abuzul” descinderii cu jandarmi la un restaurant in care erau clienți falși, anunța Biroul Județean al USR Timiș. Colegii de partid ii reproșeaza consilierei ca a descins, alaturi de fortele de ordine, intr-un…

- Biroul Judetean al USR Timis a decis, joi seara, suspendarea din partid, pentru o perioada de un an, a consilieri locale Ana Munteanu, care a descins saptamana trecuta cu jandarmii intr-un restaurant din Timisoara pentru a arata ca nu se respecta carantina.

- Liderii USR Timiș fug de scandalul iscat in curtea lor de consiliera locala Ana Munteanu. La ordinul prefectului de Timiș, și el membru USR, consiliera Ana Munteanu a mers cu jandarmii la restaurantul unui hotel din Timișoara, acolo unde chiar ea trimisese niște falși clienți. Dupa ce subiectul…

- E revolta in USR Timiș, din cauza modului in care Dominic Fritz iși exercita mandatul de primar. Știripesurse.ro a intrat in posesia mai multor capturi de ecran de pe grupul USR Timiș, unde membrii atenționeaza ca daca partidul o ține tot așa, va avea soarta USR. Citește și: VIDEO Consiliera…

- Reprezentanții tuturor instituțiilor administrative din Timiș și din Timișoara au considerat necesar sa vorbeasca, dupa ce la spitalul modular ridicat pe stadionul CFR au fost realizate zece noi paturi de terapie intensiva. Primul a fost prefectul de Timiș, la scurt timp a venit anunțul vicepreședinteului…