- Schimbari neașteptate au avut loc la „Insula iubirii”, in ediția din 24 mai. Concurentele au ales o ispita masculina care a fost eliminata din emisiune. Prezentatorul emisiunii, Radu Valcan, le-a rugat pe concurente sa aleaga o ispita masculina care sa paraseasca insula. Au avut de ales dintre Dinu…

- In episodul opt de la Insula Iubirii doua dintre ispite au fost nevoite sa iși faca bagajul și sa paraseasca Insula Iubirii. Fetele au votat o ispita masculina care sa paraseasca insula, iar concurenții au fost cei care au votat o ispita masculina. Iata cine a parasit competiția!

- Karina Fetica este una dintre cele 10 ispite de la Insula Iubirii sezonul 6. Carismatica și ambițioasa, tanara nu refuza nicio provocare așa ca are toate atuurile pentru a devenit o ispita veritabila.

- Așteptarea a luat sfarșit. Insula Iubirii a anunțat cand va avea loc lansarea noului sezon de la Antena 1. Data oficiala a fost anunțata, iar fanii nu mai au rabdare pana cand vor vedea aventurile noilor concurenți din acest sezon. Cand incepe Insula Iubirii sezonul 6 Premiera noului sezon Insula Iubirii…

- Zece ispite masculine vor intra in competiția Insula Iubirii pentru a-și arata atuurile din experiențele in relații. Denis Slav e unul dintre tinerii pregatiți de show. El are 30 de ani și se bucura de o cariera in lumea modellingului.

- Ali Habron se numara pe lista celor zece ispite masculine de la Insula Iubirii. Tanarul de 33 de ani a trebut printr-o experiența amoroasa neplacuta și considera ca acum poate sa ofere ajutor celor care au probleme in relație.

- Noul sezon Insula Iubirii sta sa inceapa la Antena 1, iar recent au fost anunțate numele ispitelor masculine care au acceptat provocarea. Pe lista acestora se numara și Dinu Popescu, un tanar in varsta de 29 de ani de profesie scriitor.

- Cele 10 ispite masculine de la Insula Iubirii sunt pregatite sa cucereasca concurentele noului sezon. Cu toții au planuri marețe in competiția de la Antena 1 și vor sa-și duca obiectivele la final. Catalin Dumitrescu are 31 de ani și e increzator in forțele proprii.