Stiri pe aceeasi tema

- Cu puțin timp in urma, fostul ministrul al Fondurilor Europene, Cristian Ghinea, a confirmat ca Florin Cițu i-a propus sa ramana in Guvern. Premierul a afirmat, sambata, 25 septembrie, la Congresul PNL, ca a facut aceasta oferta, atunci cand s-a rupt coaliția cu USR PLUS. Cristian Ghinea a postat un…

- „Premierul Cițu mi-a propus sa raman ministru și am refuzat, ceea ce confirma și el.Toate zvonurile legate de presupuse negocieri sau posibilitatea de a reveni in guvern fara o refacere a coaliției din care sa faca parte USR PLUS sunt fake news”, a anunțat fostul ministru USR al Fondurilor Europene. Cristian…

- Fostul ministru USR-PLUS Cristian Ghinea spune ca va participa luni la întâlnirea cu șefa Comisiei Europene, la invitația premierului Florin Cîțu, și dupa consultari cu cei doi copreședinți ai USR-PLUS, "pentru ca PNRR este al României". "Zvonurile legate de presupuse…

- Europarlamentarul Dragos Pislaru (USR PLUS) precizeaza ca Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) pentru Romania este, in mod informal, "un plan deja aprobat". "Informal, PNRR este in acest moment un plan deja aprobat. Data de lansare coincide, de obicei, cu anuntul unei vizite…

- Deputatul USR PLUS Iulian Bulai anunta ca miercuri incepe votul online pentru alegerea presedintelui USR PLUS. ”Incepe votarea in cel mai plictisitor partid din Romania”, afirma Bulai, referindu-se la scandalul din PNL in contrast cu alegerile linistite din USR PLUS. Bulai afirma ca toti cei trei candidati…

- Dacian Cioloș, liderul grupului parlamentar Renew Europe, a anuntat, luni seara, dupa intalnirea cu sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ca USR PLUS ramane consecvent in apararea reformelor promise și spera sa gaseasca formula potrivita pentru a continua cu aceeași coaliție, dar mai deciși.…

- ”Strategia pentru paduri lansata de Comisia Europeana trebuie, fara indoiala, imbunatatita astfel incat sa raspunda situatiilor specifice din mai multe state membre. Dincolo de asta, insa, o strategie si un set de masuri pentru gestionarea padurilor care ar aduce mai multa trasabilitate si transparenta…

- Schimbarea dramatica a industriei romanesti dupa anii 1990 a dus la scaderea emisiilor de CO2 cu peste 65% la nivelul anului 2019, piata locala indeplinind chiar si acum tinta asumata la nivel european privind reducerea emisiior de carbon pana in 2030, scrie Ziarul Financiar. Mai mult, Romania este…