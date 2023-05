Cristian Ghinea: Budăi nu crește pensiile, dar are bani pentru 60 de mașini cumpărate de urgență Cristian Ghinea, fostul ministru al Fondurilor Europene USR, ii atrage atenția ministrul Muncii Marius Budai ca se vaita ca n-are bani sa creasca pensiile, dar a gasit resurse sa cumpere 60 de masini și inca pe procedura de urgenta. Mai mult, se intreaba daca nu cumva este și vreo șpaga la mijloc. Decizia lui Budai este cu atat mai greu de ințeles, cu cat Marcel Ciolacu, viitorul premier al Romaniei, a afirmat ca „e prima data cand statul strange cureaua”. La randul lui, Marius Budai, il acuza pe Ghinea ca a scris PNRR „la secret” și ca „ingroapa Romania”. ”Ce se intampla acum in ministere e de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Actualul șef de la Ministerul Muncii, social-democratul Marius Budai, i-a dat o replica fostului ministru al Fondurilor Europene, Cristian Ghinea, de la USR, dupa ce acesta din urma acuzase, orele trecute, ca „Budai tocmai cumpara 60 de mașini, pe procedura de urgența”. Fiind vorba despre achiziții…

- Coordonatorul Departamentului de Politici Publice al USR, Cristian Ghinea, a acuzat marti ca ministrul Muncii, Marius Budai, tocmai cumpara 60 de masini, pe procedura de urgenta. Reactia ministerului a venit prin vocea secretarului de stat Cristian Vasilcoiu, care a transmis ca unii care atunci cand…

- Franta si-a exprimat „consternarea” dupa ce ambasadorul Chinei la Paris a negat, intr-un interviu acordat postului francez LCI, suveranitatea tarilor din Uniunea Sovietica. Mai mult, acestaa pus la indoiala faptul ca peninsula Crimeea apartine Ucrainei, relateaza AFP. Ambasadorul Lu Shaye considera…

- Catalin Drula, liderul USR a declarat marti despre amendamentele noi aduse la legea pensiilor speciale, ca coalitia PNL-PSD a venit in Parlament cu o solutie ultra cosmetica, si din calculele lor, premierul Ciuca din 18.000 de lei ramane cu 17.000 de lei, adica o scadere de doar 1,000 de lei. Pierdem…

- Aprofundarea relatiei dintre China si Rusia se datoreaza in mare parte interesului lor reciproc de a sfida influenta globala a SUA, a declarat, marti, John Kirby, coordonatorul de comunicare strategica al Consiliului National de Securitate, pentru CNN. “Acolo unde se intersecteaza este respingerea Statelor…

- Tensiune in Moldova chiar in ziua in care președintele Maia Sandu urmeaza sa ajunga in Romania, sa discute cu președintele Iohannis și cu premierul Ciuca. Dar și cu o zi inainte de a se implini un an de la inceputul razboiului din Ucraina. O acuzație venita din direcția Moscovei la adresa Kievului,…

- Experții Bancii Mondiale prezinta raportul asupra proiectului de lege privind eliminarea pensiilor speciale. In privința pensiilor militare, principala problema o reprezinta cei cu funcții și grade, acolo unde pensiile au și componenta de necontributivitate. Iar proiectul de lege trimis in Parlament…

- Reprezentanti ai Bancii Mondiale discuta zilele acestea cu autoritatile de la Bucuresti raportul final privind proiectul legii pensiilor speciale, o componenta a reformei sistemului public de pensii si o lege de care depinde acceptarea celei de-a treia cereri de plata din PNRR. Luni si marti, ei au…