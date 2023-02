Stiri pe aceeasi tema

- Ninsoarea cazuta azi in județ a produs un adevarat dezastru pe drumuri, șoferii reclamand faptul ca nimeni nu a intervenit și ca deplasarile se efectueaza in condiții foarte grele, fiind un adevarat pericol sa te aventurezi pe orice drum din județ. Nu e vorba de o zona, de o porțiune sau de un anumit…

- Șefi din CFR, la discuții in Pitești privind transferul unor terenuri Cristian Gentea, primar al municipiului Pitești, președinte executiv PSD Argeș, anunța ca a participat astazi la o intalnire de lucru extrem de importanta pentru unul dintre cele mai ambițioase proiecte pentru Pitești: transferul…

- Duminica este ziua pe care trebuie sa o inchinam lui Dumnezeu, pe care sa o petrecem in mod diferit fata de celelalte zile ale saptamanii. Este ziua in care ne ridicam mintea si sufletul catre Dumnezeu cu profunda recunostinta si ziua in care ne amintim Poruncile. Sa nu minți, una dintre ele. Ceva m-a…

- Proiecte de milioane de euro la Pitești Primarul municipiului Pitești, Cristian Gentea, afirma ca, deși comunica de fiecare data cand semneaza un contract de finanțare pe fonduri nerambursabile, deranjați de faptul ca ședintele de CL sunt prea dese (!), unii intreaba și acum daca Piteștiul va obține…

- Fostul mare fotbalist italian Giuseppe Giannini, ex-antrenor la FC Argeș in sezonul 2006-2007, a vorbit intr-un interviu acordat cotidianului italian Il Messaggero despre dispariția tragica a lui Gianluca Vialli, fostul sau coleg din naționala Italiei, care a incetat din viața vineri, bolnav de cancer…

- Recunoștința veșnica eroilor Revoluției din decembrie 1989! O delegație a #PSD Argeș a participat astazi la manifestarile organizate la implinirea a 33 de ani de la #Revolutia Romana din Decembrie 1989, manifestari care s-au desfașurat la monumentul din Piața “Vasile Milea” din Pitești. Delegația a…

- Marcel Ciolacu, președintele PSD, a transmis miercuri, 14 decembrie, un mesaj pentru toți primarii din Romania, in prezența premierului Nicolae Ciuca și a președintelui Adunarii Generale a Asociatiilor Municipiilor din Romania, Emil Boc. Citește și: Cristian Gentea (PSD Argeș): „Compensarea prețurilor…

- Catalin Gherzan: „Nimeni nu-și dorește sa cumpere legume și fructe otravite!” Propunerea de sancționare cu inchisoarea a celor care utilizeaza pesticide in exces este una buna, dar nu ar trebui sa lase loc la abuzuri, spune Catalin Gherzan, președinte al PUSL Argeș. „Din cate am ințeles, sancțiunea…