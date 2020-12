Stiri pe aceeasi tema

- Gelu Tofan – purtatorul de cuvant al P.N.L. Argeș – a recunoscut intr-o intervenție telefonica la un post de televiziune local faptul ca un candidat al dreptei unite pentru funcția de primar al Piteștiului putea sa caștige alegerile : “ Intr-adevar, daca aveam alianța facuta … U.S.R. … aaa …. P.N.L.…

- Cristian Gentea, primar ales al municipiului Pitești: Urmaresc cu preocupare abordarea autoritaților naționale asupra noului set de masuri restrictive, necesar pentru temperarea valului uriaș de imbolnaviri care lovește, din 24 in 24 de ore, Romania și unitațile, epuizate de atata lupta și efort,…

- Cristian Gentea, primarul ales al Piteștiului, anunța ca maine va fi sistata furnizarea caldurii in cartierul Prundu pentru cateva ore. „Deși nu am depus inca, juramantul de investire, am luat legatura cu toți reprezentanții instituțiilor subordonate Primariei Pitești și am cerut sa fiu la curent cu…

- Catalin Gherzan a candidat in septembrie pentru funcția de primar al Piteștiului propunand soluții rapide pentru un oraș modern, ecologic și cu respect pentru cetațeni. Alții au ajuns insa la putere, așa incat Catalin Gherzan promite sa urmareasca atent modul in care administratorii orașului iși vor…

- Catalin Gherzan, președintele Partidului Ecologist Roman, organizația Pitești, este noul președinte interimar al PER Argeș. Numirea sa a avut llc in contextul in care președintele filialei, Eduard Florea, și-a dat demisia din funcție. Catalin Gherzan a fost candidatul PER la funcția de primar al Piteștiului…

- Partidul Ecologist Roman, organizația Pitești, condusa de catre Catalin Gherzan, a organizat un concurs de creație adresat copiilor și intitulat „Pitești, Viitorul Oraș Eco”. Obiectivul concursului a fost implicarea activa a cetațenilor in transformarea Piteștiului intr-un oraș Eco prin idei inovatoare,…

- Catalin Gherzan, candidatul PER la funcția de primar al municipiului Pitești, a votat astazi la o secție din Gavana. El a fost insoțit și de alți colegi de partid, dar și de catre Tudor Pendiuc, fost primar – vreme de peste 20 de ani! – al Piteștiului. Catalin Gherzan a spus ca a votat cu […] Articolul…

- Departe de noi gandul de a numara cate casatorii are la activ Sorin Apostoliceanu, social-democratul vopsit de curand in liberal care, dupa ce a fost viceprimar, candideaza acum la funcția de primar al Piteștiului. E strict problema sa ce face in viața personala. Ca a avut patru neveste nici nu conteaza.…