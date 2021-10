Stiri pe aceeasi tema

- „Cițu a ignorant problemele romanilor in prag de iarna!” Cristian Gentea, președinte executiv al PSD Argeș și primar al municipiului Pitești, afirma ca multe orașe din Romania vor avea mari dificultați la iarna atat din cauza creșterii prețurilor la energie, cat și a faptului ca Guvernul actual nu sprijina…

- Depozitele de gaze pentru iarna sunt pline doar in proportie de aproximativ 75%, Vom avea probleme in cazul unei ierni severe! Depozitele de gaze pentru iarna sunt pline in proportie de aproximativ 75%, un volum mai mic decat prognozau autoritatile, fapt care poate crea probleme in aprovizionare in…

- Cristian Gentea, președinte executiv PSD Argeș: Guvernul demis Cițu iși bate joc de autoritațile locale și județene care nu sunt conduse de liberali care l-au susținut in cursa pentru șefia PNL! Am aflat cu profunda nemulțumire faptul ca Guvernul Cițu a alocat din fondul de rezerva sume uriașe de bani…

- Maratonul de Business „rePORNIM ECONOMIA” – o declarație de parteneriat public-privat! Astazi, 4 octombrie 2021, la Universitatea din Pitești a avut loc reuniunea reprezentanților autoritaților publice și ai mediului de afaceri, sub egida Maratonului de Business „rePORNIM ECONOMIA”. Organizat de Camera…

- Marius Nicolaescu, vicepreședinte al Consiliului Județean Argeș: Guvernului Cițu chiar nu ii pasa de Educație! Trebuie sa se știe ca, in toata țara, Consiliile Județene nu pot deconta transportul elevilor pentru ca Guvernul nu a alocat banii necesari. Ca de obicei, Guvernul Cițu pur și simplu a ignorant…

- Prim-ministrul Florin Citu a declarat, miercuri, ca nu a luat in calcul "niciodata" retragerea din functie, reiterand ca nu este "iresponsabil" sa lase Romania fara Guvern in prag de iarna. Seful Executivului a fost intrebat daca pentru el ar fi o solutie, pentru rezolvarea…

- Cristian Gentea, primar al municipiului Pitești, președinte executiv PSD Argeș: ”Sute de mii de gospodarii din toata țara risca sa fie deconectate de la rețeua electrica și peste jumatate de milion de romani vor fi aruncați in intuneric. In Romania secolului XXI, oamenii nu mai pot face fața prețurilor…

- Cristian Gentea, primar al municipiului Pitești, președinte executiv PSD Argeș: ”Sute de mii de gospodarii din toata țara vor fi deconectate de la rețeaua electrica și peste jumatate de milion de romani vor fi aruncați in intuneric. In Romania secolului XXI, oamenii sunt siliți sa se intoarca la opaiț…