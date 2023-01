Stiri pe aceeasi tema

- Dupa plecarea in aceasta iarna a 8 jucatori, dintre care cativa titulari de baza, Ripensia a reziliat contractul, de comun acord si cu Cristian Gavra. Atacantul de 29 de ani a venit in urma cu aproape un an la clubul banatean. Gavra a fost unul dintre cei mai importanți jucatori ”roș-galbeni” in aceasta…

- Macinat de o accidentare la coapsa, Rafael Nadal (2 ATP, 36 de ani) a fost eliminat in turul 2 la Australian Open 2023. Ibericul a fost invins de americanul Mackenzie McDonald (65 ATP, 27 de ani), scor 4-6, 4-6, 5-7. La conferința de presa susținuta dupa meci, Rafael Nadal, campionul din 2022, a vorbit…

- Cosmin fost prezent in platoul Mireasa - Capriciile Iubirii și a facut primele declarații despre casnicia eșuata cu Miruna, dupa ce tanara a recunoscut ca l-a inșelat. Fostul concurent de la Mireasa se arata afectat inca de desparțire, dupa ce fosta lui soție a marturisit ca l-a cautat pe fostul iubit…

- CSC Dumbravita, cea mai bine clasata timiseana, s-a reunit si ea astazi cu un numar destul de mare de jucatori. 28 de nume au raspuns prezent la arena „Stefan Dobay” sub comanda lui Cosmin Stan. Printre noutatile alb-verzilor pentru sezonul de primavara se numara Adrian Zaluschi, de la Politehnica,…

- Alb-verzii au avut un an 2022 excelent. Dupa promovare, CSC Dumbravita a facut o figura frumoasa si in prima parte a Ligii 2, echipa din nordul Timisoarei situandu-se peste Ripensia si Politehnica in clasament. Echipa lui Cosmin Stan spera sa fie si la final pe un loc salvator si are deja creionate…

- Reprezentantele judetului in Liga 2 revin dupa doua saptamani de pauza la partidele din Liga 2. Ripensia primeste duminica replica Otelului la Gara Mica, Politehnica are meci maine „afara”, la Slatina, in timp ce CSC Dumbravita asteapta replica Unirii Constanta, cea mai tanara echipa din „B”. Dintre…

- In exclusivitate la Antena Stars, Iasmina Hallas a oferit primele declarații dupa ce a ieșit din relația toxica pe care o avea. Vedeta și-a prins iubitul cu fosta și a decis sa puna punct relației, iar acum a vorbit despre tot ce i s-a intamplat. Iata cum se simte acum, dupa ce s-a desparțit de iubitul…