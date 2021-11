Stiri pe aceeasi tema

- Președintele USR Dacian Cioloș a declarat luni, la Digi24, ca USR nu susține propunerea AUR de inițierea demersurilor pentru suspendarea președintelui Klaus Iohannis:”Romania are nevoie acum de un guvern care sa scoata țara din criza. Romania nu are nevoie de o alta criza pe care sa o adaugam la cele…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține ca social-democrații nu vor susține un guvern minoritar al PNL, iar prin alegerea lui Nicolae Ciuca de catre PNL arata, mai degraba, ca se dorește refacerea coaliției de guvernare PNL-USR-UDMR. ”Este cazul ca noi, oamenii politici, sa facem un pas…

- Președintele PMP, Cristian Diaconescu, a declarat aseara, in cadrul unei emisiuni, in dialog cu romanii, pe pagina de Facebook a partidului, ca ”in aceste zile ar fi trebuit sa discutam bugetul pentru anul viitor și nu sa avem parte de aceste mici mascarade cu valoare zero, politica”. ”Cu…

- Presedintele filialei PNL Timis, Alin Nica, a declarat, joi, ca liberalii nu sustin propunerea administratiei Fritz de majorare a impozitelor pe cladiri si taxelor locale si a afirmat ca demersul "este neserios", pentru ca nu s-a consultat cu partenerii de alianta in administratia locala, in acest…

- „Au fost discuții despre sesizarea Comisiei de la Veneția. A creat multa efervescența, dar am zis ca, decat sa stricam, mai bine sa intrebam și Comisia. Am starnit nemulțumire, premierul mi-a spus ca nici Iohannis nu a fost mulțumit. Consider ca am procedat corect cu seiszrea Comisiei. Am luata acesta…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat duminica seara, la Brasov, ca el nu si-a dorit un nou mandat de președinte al PNL, dar nu a vazut alta solutie. El a subliniat ca nu el a decis sa candideze contra lui Florin Citu, ci Florin Citu candideaza contra sa, chiar daca in momentul in care Orban si-a…

- Președintele PMP, Cristian Diaconescu, a declarat la emisiunea Punctul pe Azi, de la TVR Moldova, cu ocazia aniversarii a 30 de ani de la declararea independenței Republicii Moldova, ca acest eveniment a fost marcat, prin prezența a trei șefi de state, Romania, Polonia și Ucraina, alaturi de președintele…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a taxat cea mai recenta gafa a ministrului de Finanțe, Dan Vilceanu, care nu a știut cat este salariul minim in Romania. Orban a reamintit ca el a votat impotriva lui Vilceanu și a avertizat asupra riscurilor in urma numirii sale.