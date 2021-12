Cristian Diaconescu, președintele PMP, a vorbit, intr-o postare pe Facebook, despre relația din Romania și Republica Moldova. „Intr-o masura foarte mare, plecand de la doua premise. In primul rand, cred ca astazi Bucureștiul conștientizeaza clar faptul ca are nevoie de un proiect politic privind relația cu Republica Moldova. Partidele politice din Romania, in opinia mea, cel puțin in legatura cu acest aspect, se afla pe poziții consensuale, Partidul Mișcarea Populara este cu un pas mai in fața. Noi dorim ca demersurile Romaniei sa mearga in sensul unirii și reintregirii naționale, dar din aceasta…