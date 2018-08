Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL Mures, senatorul Cristian Chirtes, a declarat joi, intr-o conferinta de presa, ca scrisoarea Ecaterinei Andronescu prin care solicita liderului PSD, Liviu Dragnea, sa faca un pas in spate, es...

- Senatorul PSD, Ecaterina Andronescu a luat prin surprindere intreaga scena politica romaneasca, marți, cand a cerut, printr-o scrisoare deschisa, demisia șefului social-democraților, Liviu Dragnea, și inlocuirea actualului Executiv condus de Viorica Dancila. Fostul premier, Victor Ponta nu s-a aratat…

- Liviu Pop o contrazice pe Ecaterina Andronescu și susține ca președintele PSD, Liviu Dragnea, nu trebuie schimbat de la conducerea partidului. ''Nu trebuie schimbat nici domnul președinte Dragnea, nici doamna premier Dancila dintr-un singur motiv: programul de guvernare a fost votat de catre…

- Președintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a declarat marți, pentru MEDIAFAX, ca senatorul social-democrat Ecaterina Andronescu s-a pus "in slujba adversarilor consacrați ai PSD" prin faptul ca a cerut intr-o scrisoare deschisa retragerea lui Liviu Dragnea din fruntea partidului."Am ințeles…

- Manifestațiile din Piața Victoriei și din țara au generat o adevarata dezbatere la nivelul PSD-ului, preopinenții punand, in mesajele lor, toata experiența politica și de viața. Exemplele aparute astazi, 14 august, in media naționala, sunt semnificative in acest sens, semn ca partidul are și forța,…

- Senatorul PSD Ecaterina Andronescu face un apel catre conducerea partidului “sa nu dea foc tarii si PSD” si cere ca Liviu Dragnea sa se retraga din functia de presedinte al partidului, iar Guvernul – care “nu reprezinta nivelul si capacitatea profesionistilor din partid si este expresia unei singure…

- ”SCRISOARE DESCHISAS.O.S. PSD Urgența și dramatismul acestor zile fierbinți de august, cand ne aflam deja in al 12-lea ceas, cand inca mai putem face ceva pentru a ne salva ca țara și ca partid de la un dezastru major, spre care ne indreptam vertiginos, ca membru loial al PSD, ca profesor…

- Presedintele USR, Dan Barna, reclama faptul ca la o zi dupa ce a fost votat Codul administrativ care prevede, printre altele, pensii spciale pentru alesii locali, liderul PSD, Liviu Dragnea, anunta o noua lege a pensiilor care va "repara nedreptati". Barna spune ca banii cheltuiti anual pentru pensiile…