Cristian Buşoi: Dincolo de obligativitate, vaccinurile trebuie să fie disponibile Europarlamentarul Cristian Busoi a declarat ca este important ca toti romanii sa aiba acces la vaccinuri, afirmand ca au fost perioade cand anumite tipuri de vaccinuri nu erau disponibile si a spus ca o crestere a accesului la vaccinare - o prioritate a Comisiei Europene - este si mai importanta in contextul pandemiei de coronavirus.



"Adica, dincolo de legea vaccinarii, care este extrem de importanta, mai sunt multe alte aspecte de pus la punct pentru a putea vorbi in Romania de o adevarata strategie eficienta de promovare a vaccinurilor. In primul rand, dincolo de obligativitate,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

